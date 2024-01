Un punto de alivio para el Real Mallorca

El final del encuentro ante el Celta de Vigo dejó al Mallorca con un punto más en su casillero (19), pero con ese sabor agridulce que produce dejar escapar una victoria de la que se hacía merecedor por las oportunidades que tuvo. Sin embargo, la jornada completada fue buena para los baleares ya que solo el Deportivo Alavés sumó dos puntos más que los mallorquinistas tras el triunfo conseguido frente al Sevilla. El resto de marcadores fueron beneficiosos para los baleares. Perdió el Cádiz y aumentó la sensación de crisis y desconcierto en el club: Cayó el Villarreal en Las Palmas dejando en nada el efecto Marcelino, uno de los entrenadores mejor pagados de la Liga y que está viendo como jornada a jornada su ‘efecto’ se queda en nada. Precisamente el Mallorca juega el próximo sábado en La Cerámica en otro partido clave y que le enfrentará a un rival directo. Perdió también esta jornada el Granada. Lo hizo por la mínima en el Villamarín, mientras que el Almería prosigue su caída a los infiernos tras empatar conra el Girona.

La verdad es que todo se está poniendo más o menos de cara para los bermellones, que si bien no consiguen tomar un impulso real, punto a punto logran más o menos mantenerse lejos de la guerra fraticida que se está desatando en la parte baja de la clasificación. De hecho, iniciada la segunda vuelta, el Mallorca mantiene el tipo, mientras que el resto de equipos metidos en el lodazal no logran tomar impulso y se muestran mucho más irregulares que los mallorquinistas.

En resumen, el equipo de Javier Aguirre ha sumado un punto más que Villarreal, Cádiz, Sevilla y Granada. Almería y Celta siguen a la misma distancia y sobre todo, el equipo vigués, demostró que tiene muchos números para estar abajo en la tabla. En Son Moix se encontró con el regalo de un gol y no demostró nada más. El once balear fue superior y mereció el triunfo, pero una vez más sucedió lo de siempre o lo de casi siempre, se falló en el área rival.

Larin está entrando en el once titular y de cada partido se atreve con más cosas, pero sigue necesitando de infinidad de ocasiones para conseguir marcar y eso finalmente termina lastrando al equipo. El sábado gracias a su gol se evitó la derrota, pero también dispuso de oportunidades claras que terminaron en nada. Demasiada ventaja en Primera División donde perdonar termina pasándote factura. Así ocurrió y el Mallorca no ganó un partido en el que fue mejor que el rival. Pero la situación de Larin no es la única que lastra la situación del equipo. La ausencia de Muriqi y la situación de Sergi Darder, ausente del once y que por el momento no es lo decisivo que debería ser un jugador de su calidad, son otras de las situaciones que impiden brillar al equipo como debería.

El kosovar volverá tarde o temprano, mientras que el mexicano tiene que encontrar de forma urgente cómo puede encajar Sergi en este equipo. Y tiene que hacerlo porque se trata del mejor jugador creativo que tiene el Mallorca y hay que recuperarlo porque la segunda vuelta precisa de la participación de todos para conseguir el objetivo de la permanencia.

Por el momento Samu Costa y Morlanes están dando la cara, pero el hecho de que un valor para el club como Sergi no sea protagonista es un problema para el futbolista y para el propio club. Aguirrre y Amor tienen que buscar el encaje del jugador de Artà y conseguir que sea diferencial como lo fue en el Espanyol.

Ahora llega de nuevo la Copa del Rey con un encuentro comprometido frente al Tenerife en el Heliodoro donde el Mallorca tiene depositadas muchas esperanzas. Tras superar las primeras rondas contra rivales de inferior categoría, llega ahora un Segunda de perfil alto con el que intentar de nuevo que un puñado de jugadores puedan reinvindicarse ante su entrenador.

La Liga requiere de tener a todos los jugadores enchufados y más ahora cuando equipos de grandes presupuetos están encontrando acomodo en el vagón de cola de la clasificación. A final de temporada seguramente empezarán a puntuar y ahora es fundamental que el Mallorca lo haga para intentar huir cuanto antes de las arenas movedizas de la clasificación.