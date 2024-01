Javier Aguirre aparca la fiesta de Son Moix: «Estamos centrados solo en el fútbol»

Javier Aguirre no quiere saber nada de fiestas. El entrenador del Real Mallorca, que se enfrenta este sábado (16.15 horas) al Celta en otro partido vital para los dos equipos, deja en un segundo plano la fiesta de reinauguración de Son Moix y solo piensa en el balón. «Entiendo que es una fiesta pero espero que seamos capaces de darles una alegría a la afición y nos sumemos a la fiesta como sabemos, jugando al fútbol. Estamos centrados solo en el fútbol», advertía este viernes el técnico mexicano.

Aguirre confirmaba que además de la baja por sanción de Matija Nastasic, seguirá sin poder contar con Vedat Muriqi, Martin Valjent y Jaume Costa aunque sí con Pablo Maffeo, que la semana que viene tiene previsto pasar por el quirófano para solucionar los problemas que sufre en el menisco. «Va convocado y jugará», aclaraba sobre el lateral. En la otra orilla, la izquierda, el puesto parece para Toni Lato, con el canterano Marcos Fernández en la recámara. El puesto de central zurdo se lo disputarán Siebe Van der Heyden y José Manuel Copete.

El técnico bermellón está listo para un «partido complicado». «Estamos en dinámicas parecidas. Rafa (Benítez) se encontró con un buen proyecto y está encontrando la manera de hacerles jugar mejor. Espero un partido distinto al de Balaídos, en el que ninguno de los dos dábamos con la tecla. Estamos en el mismo canal y ambos han mejorado, será un buen partido. Jugando en casa debemos buscar la victoria desde el minuto uno», señalaba.

Javier Aguirre confía en ese buen camino que ha tomado el Mallorca desde la visita al Metropolitano. «El equipo está en un buen nivel, la Copa del Rey también nos ha venido bien y en el Bernabéu volvimos a demostrarlo. Contra el Atlético y el Madrid el equipo perdió pero salió reforzado. No nos metieron cuatro ni cinco goles. Lo dijimos claro: esto es lo que tengo, esto es lo que entrego». No obstante, recuerda que todo se puede ir al traste en un partido. «El Celta viene bien. Y Rafa, al que conozco desde hace veinte años, es un top. No nos podemos relajar y ha que salir al campo con la tensión que merece la importancia del partido».