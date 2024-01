Dani Rodríguez: «Me encantaría ganar un título con el Mallorca»

Para Daniel José Rodríguez Vázquez (Betanzos, 1988) no pasan las temporadas. Llegó hace cinco años y medio, sin apenas referencias entre el público de Son Moix, y desde entonces ha reforzado en cada partido todos esos cables que unen el campo con la grada. Integrado en el cuerpo de capitanes de la plantilla, sueña con ganar con algún título con el Mallorca y con renovar pronto para jugar unos cuantos años más vestido de rojo y negro. Mientras su futuro se aclara se ha marcado otro objetivo a corto plazo: ver el estadio lleno en el partido contra el Celta y disfrutar junto a la afición de una jornada histórica.

Cada temporada le preguntamos si está en el mejor momento de su carrera.

(Risas). Estoy muy bien y muy contento de cómo está saliendo todo. Desde pretemporada me encuentro muy bien y solo espero seguir así, currando siempre.

¿Empiezan a encajar ya todas las piezas de este Mallorca?

Quizá el inicio de temporada no fue el esperado, pero creo que llevamos ya unos cuantos partidos sintiéndonos muy bien en todos los aspectos del juego y que el equipo está en un buen momento. También creo que es un momento idóneo para estar así y sacar el objetivo, que todos tenemos claro cuál es.

¿Cree que la clave estaba en recuperar la fortaleza defensiva?

Para este Mallorca es importante mantener la categoría y cuando eres capaz de defender bien y cerrar tu portería luego tienes calidad para generar en el área contraria. Es verdad que por momentos nos ha faltado acierto y eso, cuando estás un poco escaso de puntos, se nota. En los partidos dominábamos y generábamos un montón de oportunidades pero eso nos privó de tener un pocos puntos más. Aunque a nivel de sensaciones, son muy buenas.

El acierto en las áreas del que siempre habla Javier Aguirre.

La temporada pasada a veces generabas una oportunidad y era gol y este año, con cinco o seis claras, no hemos sido capaces de meterlas. Ahora parece vamos mejorando y cuando ganas todo resulta más fácil.

Después de la gran temporada que se hizo y con lo que se fichó durante el verano se dispararon las expectativas. ¿Cree que eso les ha perjudicado?

Al final el entorno es muy difícil de controlar. Esa ilusión es buena y mala a la vez. De puertas hacia afuera se generaron unas expectativas y al principio no ocurrió lo que la gente esperaba. Este Mallorca está creciendo a todos los niveles y está dando pasos hacia adelante. Es algo que se vio en el mercado. Se hizo un esfuerzo para traer a buenos jugadores y para que la afición se ilusionara y eso también es importante.

¿Qué balance hace de la primera vuelta de la temporada?

Hemos ido de menos a más, tanto en números como en sensaciones porque vamos creciendo en defensa y ataque. Y aunque seguimos esperando a Muri, hemos recuperado a jugadores importantes. Tenemos que seguir dando pasos al frente en esa dirección.

Por momentos se ha discutido a Javier Aguirre. ¿Cómo lo han vivido desde dentro?

El runrun siempre es más de puertas hacia afuera que de puertas hacia adentro. Lo importante de un grupo es la unión y el míster nos ha dado mucho y nos enriquece tácticamente. Nos ha mantenido en Primera y le ha dado al club una estabilidad que necesitaba como el comer. Es una figura muy importante para el vestuario. Con la experiencia que tiene te hace crecer como futbolista. Pero que te discutan como entrenador o como jugador es parte del fútbol y convivimos con eso.

Ha habido muchas lesiones y se viene un calendario muy apretado. ¿Cree que hay que reforzar el equipo aprovechando esta ventana del mercado de invierno?

Uff. Es algo que tiene que barajar la dirección deportiva. Un jugador solo quiere estar disponible y poco más. El grupo siempre va a acoger a quién venga de la mejor manera posible y si es para mejorar lo que ya tenemos, bienvenido sea.

Supongo que lo dice como una de las voces autorizadas del vestuario porque al final no solo es uno de los más veteranos, sino también el jugador de la plantilla que más partidos ha jugado en Primera con el Mallorca.

Esos datos son un orgullo, para mí es brutal. El año pasado superé al máximo asistente del club. Todo lo que me está pasando en Mallorca es maravilloso. Sigo teniendo la ilusión del primer día y eso no me lo va a quitar nadie.

¿Dolió mucho la derrota en el Santiago Bernabéu?

Sí, sí. Duele mucho porque tienes ocasiones, dos tiros al palo... No es fácil aguantarle al Madrid en su estadio tanto tiempo. Estábamos muy cómodos y que te superen al final en una acción de estrategia es complicado.

¿El partido del sábado contra el Celta está marcado en rojo pese a que estamos solo en enero?

Seguramente sea el más importante hasta ahora. Por eso animamos a todo el mundo a que esté con nosotros. Será un día importante y nos encantaría que Son Moix estuviera lleno. Sí que es verdad que venimos de perder, aunque hay derrotas y derrotas y algunas te pueden ayudar a sumar. Es difícil porque los puntos se quedaron en Madrid pero también es importante la manera de perder. El del sábado debe ser un día precioso. El estadio ha quedado brutal y el ambiente para el jugador ha cambiado muchísimo. Me acuerdo de cuando llegué y de las pistas de atletismo. Juegas partidos bonitos pero siempre notas la distancia. El sábado habrá una buena fiesta por todo lo que engloba la jornada y esperamos un campo lleno.

¿El cambio de Son Moix simboliza el que ha vivido el club en estos últimos años?

El cambio es brutal, sobre todo a nivel de infraestructuras. La ciudad deportiva, el estadio… Hay un compromiso muy grande por parte de la propiedad y se ve en todo lo que están haciendo. Es de alabar y de valorar porque no es fácil encontrarlo en el fútbol de hoy en día.

Ha cambiado el Mallorca, ha cambiado el estadio… ¿Ha cambiado Dani Rodríguez?

No. Sigo siendo el mismo y me lo tomo todo de la misma manera que cuando llegué. Tengo la misma ilusión y las mismas ganas, aunque sea cinco años más mayor (risas). El tiempo pasa para todos.

Después del Celta toca el Tenerife y hasta ahora el equipo se ha mostrado muy serio en la Copa del Rey.

Y no es fácil ir a Burgos, a un campo complicado, y hacer el partido que hicimos contra un rival de Segunda que también tiene la ilusión de pasar. Para mí la Copa no es un estorbo, es un estímulo. Si pasamos la próxima eliminatoria nos plantamos en cuartos y con un poco de suerte podemos jugarlos en nuestro estadio. Es muy bonito tener esa opción de jugar unas semifinales o una final. Será espectacular. Nosotros también somos un rival duro, y más a un partido. Ahora nos espera el Tenerife, que está haciendo una gran temporada, y todo influye: el campo, el horario…

Acaba contrato. ¿Qué me puede decir de su renovación?

Espero que podamos hablar lo antes posible y llegar a un acuerdo. Lo llevo diciendo hace tiempo. Hemos hablado una vez y la expresé al club mi sentimiento y las ganas que tengo de seguir dos o tres temporadas más. Depende de las dos partes.

Por lo que dice no le basta con seguir otro año.

Entiendo que se mire la edad pero me conocéis y sabéis cómo soy. A los 35 años no estoy para retirarme. Me quedan muchos años y ojalá pueda jugarlos todos en el Mallorca.

¿Qué le falta por conseguir como futbolista del Mallorca?

Me encantaría ganar un título. Sería espectacular.