El Real Mallorca regala un punto al Almería tras empatar a cero en el Power Horse Stadium en un encuentro donde disfrutó de claras ocasiones de gol para sellar incluso el triunfo antes del descanso, pero se mostró errático en el área rival. Larin volvió a hacer de Larin y falló un clarísimo mano a mano ante Maximiliano; Samu Costa también se mostró errático en un disparo a bocajarro mientras que al filo del final, Llabrés desaprovechó un centro de Amath enviando el esférico fuera. No le alcanzó al Mallorca para ganar al colista. El único consuelo es que al menos no perdió, cosa que suele ocurrir habitualmente cuando juega contra el último. Algo es algo.

Aguirre salió con cinco hombres atrás, con Mascarell junto a Raíllo y Nastasic y Maffeo y Costa en los laterales. Larín fue titular en detrimento del máximo goleador, Abdón Prats, que sigue en el banquillo para dar entrada a los ocho millones largo que costó el atacante procedente del Valladolid. Ayer Larin no pudo hacer callar a nadie en la grada y terminó sustituido.

En la primera parte el Mallorca puso la sal y la pimienta a un partido soso. El Almería mostraba sobradamente que es un equipo de Segunda malo y que la Primera le viene grande y por lo tanto solo faltaba por ver si los de Aguirre serían o no capaces de marcar. Durante los primeros cuarenta y cinco minutos no lo fueron. El once bermellón era superior y trabajaba para matar el partido.

Lo pudo hacer muy pronto, bordeando el minuto siete de partido. Una acción en el centro del campo por banda derecha entre Darder y Maffeo terminó con un centro de este entre la defensa rival para aprovechar la carrera de Larin. El delantero lo hizo todo bien hasta que llegó la hora de chutar donde otra vez disparó al portero. Definitivamente no asistió a la clase de ‘picar’ el balón en carrera cuando te quedas mano a mano con el guardameta y desaprovechó una acción clarísima. Otra vez. Larin hizo de Larin. Lo peor que le puede suceder al atacante es tener tiempo para planificar el final de una jugada. Ahí se ahoga. Si no piensa tanto le va mejor.

Con la desesperación por bandera y los lamentos en el campo y en el banquillo el partido siguió por los mismos derroteros. El Mallorca mandaba y el Almería resistía. Superada la media hora llegó otra oportunidad clarísima de gol para los bermellones. Fue en un disparo de Samu a bocajarro tras recibir un centro de Antonio Sánchez desde el costado derecho. Maximiliano tapaba bien la dirección única que podía tomar el esférico y rechazó el balón.

No había manera. Poco antes de esa acción Mascarell dejó el campo lesionado y Gio entró en su lugar. El panorama no cambió. De nuevo Larin la tuvo tras centrar Nastasic desde el costado. Caído sobre el césped trató de rebañar el atacante, pero no hubo tampoco acierto. Se cerró el primer acto con un tímido disparo de Baptistao en el minuto 49 al que respondió sin problemas Rajkovic. Sin goles se llegó al descanso. Por merecimientos debía ganar el Mallorca, pero faltaba lo más importante: el acierto.

En la segunda parte siguió mandando el Mallorca, pero no hubo manera de marcar. Larin de un disparo potente desde la frontal del área y Llabrés en dos ocasiones en la recta final tras recibir dos centros de Amath, impidieron a los baleares sumar el triunfo. El Almería marcó, pero la jugada fue invalidada por falta clara de Ramazani sobre Raíllo que no ofrecía ningún tipo de discusión. La última ocasión de Javi fue de esas que te destrozan el alma porque estaba completamente solo ante el portero. Pero faltó acierto. Una vez más. No hubo manera de batir al colista. El Mallorca regala un punto que de poco o nada sirve al Almería y que al menos permite a los rojillos terminar otro partido con la portería a cero y sin perder.