Dos polos opuestos

El pasado 10 de agosto, en las vísperas de descorchar el campeonato, Iddrisu Baba Mohammed (Accra, Ghana, 1996) y Samuel Almeida Costa (Aveiro, Portugal, 2000) intercambiaron vestuario, ciudad y equipo en una operación relámpago. Mallorca y Almería pactaron el trueque de los dos centrocampista a cambio de una cantidad cercana a los 3 millones de euros que desembolsó el club balear a los andaluces, que además lograron la cesión del ghanés -finalizaba contrato con el Mallorca en 2024- y se reservaba una parte de los derechos del jugador en caso de una hipotética futura venta.

Cuatro meses después, con los números (y las sensaciones) en la mano, Baba y Samú Costa, Almería y Mallorca, se cruzan sobre el césped y el portugués se presenta como el gran vencedor, de momento, de este duelo personal con el ghanés. El grupo de Javier Aguirre ha salido ganando con el cambio. Samú Costa es, sin duda, el mejor refuerzo de los que abrieron la puerta del vestuario en verano y actualmente se ha convertido en una pieza insustituible para el entrenador mexicano.

Ha intervenido en los dieciséis encuentros del campeonato, titular desde que formó parte del once en la cuarta jornada -solo fue suplente en las tres primeras-, y el único jugador de campo que no se ha perdido ni un partido de Liga junto a Martin Valjent, lesionado hasta 2024. Es el líder del Mallorca en pases (577), en recuperaciones (98) y en faltas cometidas (35) y su capacidad de trabajo es indiscutible en cada duelo.

Iddrisu Baba, por su parte, no lidera ninguna estadística del Almería y ha sido suplente en el doble de los partidos que Samú Costa. Vicente Moreno fue su principal aval, de hecho formó de inicio en las cuatro primeras semanas, pero entre la destitución del técnico valenciano y la irregular marcha del conjunto almeriense, que es colista y todavía no conoce la victoria en el presente campeonato, el ghanés no ha podido destacar en la sala de máquinas del Almería. Incluso ha reconocido estar atravesando por un mal momento anímico y que incluso le cuesta salir a la calle debido a la delicada situación tanto personal como de equipo que está sufriendo el Almería.

El Mallorca perseguirá este domingo enganchar la segunda victoria consecutiva por primera vez en los ocho últimos meses, para reforzar el triunfo conseguido ante el Sevilla y llenar el depósito de moral de cara al compromiso del próximo jueves en el estadio de Son Moix ante Club Atlético Osasuna con el que bajará la persiana del presente año. Samú Costa e Iddrisu Baba vivirán un encuentro especial. Se enfrenta al club que defendían hace apenas cuatro meses. Y con sensaciones bien diferentes.