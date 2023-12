Javier Aguirre, pendiente de dos futbolistas para el partido contra el Sevilla

El plan de Javier Aguirre para maniatar al Sevilla y salir del agujero está ahora mismo pendiente de dos futbolistas. El entrenador mexicano del Real Mallorca anunciaba este viernes que para el partido frente al conjunto hispalense tiene que despejar todavía un par de incógnitas importantes, ya que tanto Cyle Larin como Pablo Maffeo arrastran molestias físicas que les impiden trabajar con normalidad.

«Cyle tiene una molestia y preferimos no ponerlo el otro día en la Copa», explicaba Aguirre sobre la ausencia de Larin en el partido ante el Valle de Egüés. «Lleva una semana entre algodones, como Maffeo, y vamos a ver si llegan. Hacen entrenamientos, pero no completos del todo», señalaba el técnico.

Aguirre, como hizo en la previa de la segunda ronda de la Copa del Rey, insistía en que no le parece normal el color que ha ido tomando con el paso de las jornadas la parte baja de la clasificación y cree que una victoria puede empezar a canalizarlo todo. «El Almería lleva quince partidos sin ganar; el Granada, trece; el Celta, doce; el Cadiz, once; el Mallorca, diez; el Sevilla, ocho, y Osasuna, seis. No es normal. Una victoria te puede relanzar y en casa nos vendría bastante bien para reforzar lo que hacemos en los entrenamientos. El equipo lleva cuatro o cinco partidos haciendo las cosas bien, pero no hay respuesta», se lamentaba.

En esa misma dirección, el Vasco felicitaba públicamente al equipo por su trabajo de preparación. «Llevamos tres o cuatro semanas entrenado francamente bien. El de hoy es el primero en el que solo una pelota se ha ido por encima de los tres palos en los remates a puerta. Cuando yo veo que la tiran arriba es como una puñalada porque siempre les pido que chuten abajo, que es donde pasan cosas. Me dio tanto gusto que los felicité. Así estoy tranquilo», apuntaba. Aguirre cree, además, que el Mallorca juega mejor de lo que dice la tabla. «El año pasado se nos criticaba, con razón o no, que no jugábamos bien al fútbol, aunque ganáramos. Hicimos el giro y creo que los resultados no se han reflejado en puntos pero sí en juego. Y eso es lo que nos frena un poco. Necesitamos una victoria que nos refuerce».

El entrenador bermellón alababa el trabajo de Javi Llabrés y Daniel Luna: «Javi puede jugar este sábado de inicio, fácil. Estoy en ello. Más allá del partido que hizo el otro día es un lujo verlo entrenar y merece jugar. Y Luna está tocando a la puerta. Tenía otro ritmo y ahora lo tiene ya de Europa. Es un jugador distinto y jugando de fuera hace adentro es interesante. Tiene cosas muy valiosas y diferentes».

Por último, Aguirre avisaba de que el encuentro contra el Sevilla no tendrá nada de sencillo. «Está atravesando un momento complicado y hay ahí un tema extradeportivo que ejerce cierto descontrol. Vienen como nosotros, heridos y con ganas de ganar. Habrá mucha tensión, mucha fuerza mental. Hará falta personalidad. El Sevilla es un rival muy, muy complicado», avisaba el técnico.