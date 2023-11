El Real Mallorca sufrió una nueva derrota y cayó (1-0) ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El equipo de Javier Aguirre suma una sola victoria desde que se iniciara la Liga y solo ha logrado cuatro puntos de los últimos 24 puntos disputados. Y ha encadenado tres partidos sin marcar. Los números apuntan al abismo, pero el Mallorca continúa sin caer a las posiciones de descenso.

El Mallorca es un equipo mediocre, tan vulgar como previsible y con una más que evidente falta de calidad. El equipo aguantó el primer tiempo y alcanzó el descanso con el resultado inicial. El Atlético acaparaba la posesión y las aproximaciones del equipo de Aguirre al área rival eran escasas y sin peligro.

El Atlético de Madrid incrementó su dominio en la segunda mitad y Griezmann inauguró el marcador con un certero cabezazo antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de la segunda mitad. El Mallorca mostró algún signo de reacción en el tramo final, dispuso de alguna clara oportunidad para empatar, aunque Aguirre jugó durante demasiados minutos con una estructura táctica demasiado defensiva para intentar sacar algo positivo del Metropolitano.

No me lo podía creer cuando hace ya unos meses me dijeron que Antoni Prats sería el director insular de deportes del Consell de Mallorca de un departamento controlado por Vox. Me llevé una desagradable sorpresa. Y también quedé estupefacto hace unos días cuando leí un tuit en el que un aficionado mallorquinista, de nombre Xavi Coll, aseguraba sentirse decepcionado porque el capitán Dani Rodríguez promueve discursos de odio y da visibilidad a la extrema derecha o apoya actitudes racistas. No me lo podía creer, pero el perfil de Dani Rodríguez no deja dudas. ¡Qué vergüenza! l