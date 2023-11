Javier Aguirre esquiva la polémica arbitral

El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, se confesó «enfadado» por la derrota sufrida ante el Betis en un partido que se puso «cuesta arriba muy pronto» y que quedó condicionado por una expulsión de Omar Mascarell que evitó valorar. El entrenador mexicano, que aseguró que existe «tranquilidad» en plantilla pese a la mala racha de resultados, mantuvo su discurso de «respeto mutuo» con la actuación de los colegiados y subrayó que no tenía «nada que reprochar» a los jugadores por su desempeño en inferioridad.

«Si once contra once es difícil, contra diez más. No le puedo reprochar nada a mis jugadores. El primer gol nos lastimó, pero teníamos plena confianza aunque con diez se hizo complicado», analizó Javier Aguirre. «Estoy enfadado con la derrota porque algo hice mal para empezar encajando rápido. No me gusta que el partido se ponga cuesta arriba tan pronto porque nuestra idea es mantener el orden y basarnos en el conjunto. Nos ha costado, pero estamos bien. No juzgo la acción, sólo digo que con diez hombres es muy complicado», insistió el técnico, que no dudó en señalar que cinco derrotas en 12 partidos «son muchas» y precisó que «hay que seguir remando, arrimar el hombro, cerrar la boca y tirar adelante».

Aguirre evitó valorar las acciones polémicas «por educación deportiva y ética profesional». «Tengo buena relación con el estamento arbitral. Creo que nunca justificaré una derrota por la fortuna, las bajas o el árbitro. No encontré ninguna declaración contra mi persona de un colegiado y mientras haya un respeto mutuo no me moveré», manifestó el preparador rojillo, que opinó que «el club tiene el poder para hacer lo que entienda para defender sus intereses» en referencia al mensaje lanzado por la SAD balear en las redes sociales.

El técnico, que desveló su «ignorancia» por el protocolo del VAR a la hora de poder actuar en una segunda amarilla, aseguró que tanto él como el grupo estaban «tranquilos» por la mala racha. «Tengo mucha experiencia y con 12 partidos no pasa nada. Llevo casi 60 en el Mallorca y sólo estuvimos cuatro jornadas en descenso. A partir de ahí que queremos: un ascenso o una temporada tranquila en Primera. Somos lo que somos y seguiremos compitiendo hasta el final», indicó el entrenador, que señaló como únicas «buenas noticias el regreso de Raíllo, Darder y Dani Rodríguez».

Aguirre, que aseguró que los jugadores entraron «bien» al vestuario en el tiempo de descanso pese al marcador adverso, argumentó que el ambiente de «mucha tranquilidad» en el seno del Mallorca responde a que «sabemos de lo que somos capaces». «Falta mucho, tengo un buen plantel y hay cosas buenas en el equipo, pero no nos acompañó la suerte y no pudimos dejar la puerta a cero, pero estamos tranquilos y trabajando», añadió ‘el Vasco’, que evitó valorar el período de inactividad al que se verá abocado el equipo con el aplazamiento del duelo ante el Cádiz.