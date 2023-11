El Real Mallorca recibe otro pisotón en el campo del Betis

Al Real Mallorca, que desde que empezó el curso nunca ha lucido demasiado saludable, se le está poniendo cara de enfermo crónico. Empieza a adoptar el aspecto de esos equipos que lo intentan, lo pelean y por momentos lo merecen, pero que acaban sufriendo una indisposición en cuanto les da un poco el aire. Es una historia que se ha repetido muchas veces, en Son Moix y fuera, y casi nunca termina bien. Contra el Real Betis, con el peso de la clasificación sobre los hombros y el margen de error apurado, el equipo balear invocaba a ese mismo relato. Se le juntaba todo. Desde el principio, sin tregua. Un gol en contra muy pronto, una tanto anulado por milímetros en plena escalada, una expulsión abusiva a las puertas del descanso y, por descontado, otra derrota (2-0).

La tarde ya empezaba cuesta arriba. Isco Alarcón, con el que Pellegrini no especulaba (una amarilla le privaba de jugar el derbi de la semana que viene), iniciaba su función particular conectando con Miranda y el lateral, tras apurar el carril izquierdo, encontraba en el área a Willian José, que se avanzaba a Raíllo y sorprendía a Rajkovic (1-0, minuto 7).

No reaccionaba del todo mal el Mallorca al arreón verdiblanco. Esquivaba como podía las balas que le llegaban y se arrimaba con cierto descaro, seguramente porque no tenía otra salida. En el centro del campo navegaba y en ataque seguía estando demasiado disperso, pero se negaba a entregar las armas. Antonio Sánchez, con un centro malintencionado y un tiro que repelía Claudio Bravo con el pecho, forzaba un poco la máquina. Y Muriqi, a pase del propio canterano, sellaba un empate fugaz porque tanto el árbitro como el VAR lo anulaban antes de que diera tiempo a celebrarlo. ¿El motivo? Uno de esos fueras de juego milimétricos que a simple vista solo detecta la endemoniada mirada del VAR.

Era el segundo mazazo y no vendría solo. Mascarell, amonestado desde el minuto 26 por derribar a Isco tras una pérdida, veía la segunda amarilla cuando la primera mitad se extinguía. Ortiz Arias no lo dudaba y castigaba con otra tarjeta al tinerfeño después de un encontronazo con Marc Roca. Las imágenes demostraban que era el jugador del Mallorca quien recibía el pisotón, aunque la acción, cosas del VAR, ya no podía revisarse. La puñalada definitiva.

Era reacio a plegarse el Mallorca, que volvía al campo con Sergi Darder a los mandos y arrojo para buscar un empate que parecía una quimera. Muriqi se inventaba una ocasión al sacarse un latigazo que se marchaba por poco a la izquierda de Bravo y con minutos después un centro de lujo el propio delantero kosovar le quitaba a Cyle Larin un remate franco dentro del área a pase de Darder desde la derecha.

El Betis ya sabía que no iba podía despistarse. Seguía haciendo daño (Miranda se cebaba con Gio por la izquierda) el cuadro sevillano, que apagaría la luz con casi media hora por delante. Esta vez era Ayoze Pérez, muy cómodo durante todo el partido, el que soltaba la guillotina marcando el segundo gol del encuentro (minuto 65).

A raíz del segundo gol ya no habría espacio para mucho más. Solo para que el Mallorca intentara reforzar su dignidad, para que Isco alargara el show y para que el Benito Villamarín se viniera abajo con la reaparición de Nabil Fekir ocho meses después. Si se confirma el aplazamiento del partido contra el Cádiz habrá dos semanas sin fútbol por delante. Y seguro que serán muy largas.