La peña Supporters Mallorca se defiende y recibe el apoyo de Jorge Campos

La peña Supporters Mallorca ha emitido un comunicado como respuesta a su reciente inclusión en la lista de grupos radicales y violentos por la Comisión Antiviolencia. El grupo de aficionados bermellones ha expresado que no cuenta en la actualidad con seguidores sancionados y que su principal objetivo no es otro que animar al Real Mallorca. Su escrito en las redes sociales ha contado con el apoyo del diputado nacional de VOX por Baleares, Jorge Campos.

El comunicado de Supporters Mallorca precisa que el grupo «no cuenta actualmente con ningún miembro sancionado, no por los supuestos motivos citados en los medios de comunicación ni por ninguna otra causa». Además, deja patente que los aficionados de la peña «no nos responsabilizamos de actitudes o acciones realizadas por personas ajenas a nuestro grupo, aún estando en nuestra misma grada».

Supporters Mallorca manifiesta que exime al club «de cualquier responsabilidad en nuestras acciones» y asegura que no han recibido ningún trato de favor por parte de los gestores del club, que este jueves por mediación del consejero delegado de Negocio de la SAD balear, Alfonso Díaz, que mantienen un política de «tolerancia cero con la violencia, el racismo y la xenofobia» cuando fue cuestionado por la inclusión en la lista de grupos radicales y violentos por la Comisión Antiviolencia. La peña deja entrever en su comunicado que prevén encontrarse con «trabas y problemas para animar», que, según remarcan es el «objetivo primordial» del grupo desde su fundación hace 25 años.

Todo mi apoyo — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) October 5, 2023

El comunicado ha recibido muchos mensajes de apoyo por parte de aficionados del Real Mallorca y también el respaldo del diputado nacional de VOX por Baleares, Jorge Campos, que ha respondido al escrito en la red social 'X' -antes Twitter- con un escueto mensaje de «todo mi apoyo». El apoyo a nivel público de Jorge Campos contrasta con el silencio que mantienen tanto la Unió de Penyes del Real Mallorca como Moviment Mallorquinista.