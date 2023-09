Dani Rodríguez: «Hay que luchar, correr, pelear y hacerlo siempre»

Dani Rodríguez, capitán del Real Mallorca, se mostraba muy crítico con el equipo nada más acabar el encuentro de Montilivi. «Solo es un partido, pero también debe ser un toque de atención. Nos tiene que servir para autoexigirnos, buscar la mejor versión de cada uno y saber que tenemos un escudo que defender y que así no nos llega para jugar fuera de casa».

«Hay que sacar algo positivo de estas cosas, pero yo me quedo con lo negativo», explicaba el centrocampista de Betanzos desde el mismo terreno juego. «Nos tiene que servir para aprender, para espabilar y para saber que tenemos un escudo y un club detrás. Es verdad que empezamos bien el partido, como queremos, a nuestro ritmo, nos ponemos por delante, pero en una acción que creo que no es ni falta no puede ser que nos empaten y que nos vengamos tan abajo. No puede pasar en un equipo que quiere sacar cosas. A espabilar», decía.

Sobre la proximidad del partido contra el Barça, Dani Rodríguez no se atreve a valorar si es una buena o una mala noticia: «No sé si es positivo o no, pero será ante uno de los mejores equipos y como vayamos como hoy será lo mismo. Puedes estar acertado o no, pero hay que dar el máximo, luchar, correr, pelear y hacerlo siempre», finalizaba.