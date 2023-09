Rafa Benítez, sorprendido por la ausencia de la tecnología de gol

Rafa Benítez, entrenador del Celta de Vigo, se preguntó este sábado, después de que a su equipo le anularan un gol desde la sala VOR por no sobrepasar la línea cuando iba 0-0 ante el Mallorca, por qué en LaLiga no hay el «Gol Technology».

«Me he quedado alucinado cuando el cuarto árbitro me dijo que no había el 'Gol Technology'. No me imaginaba que la liga española no tenía la tecnología. No sé quién nos explicará el por qué. Yo daba por hecho que lo había porque me parece una cosa básica, no sé si es un problema económico», afirmó en rueda de prensa.

«Esa jugada, que podía ser gol o no, la paras y al final estás beneficiando al equipo infractor. Ahí ya tenemos algo para analizar durante la semana porque me parece increíble que la liga española no tenga eso (Gol Technology) porque en cualquier liga seria y con cierto nivel existe. Es algo sorprendente», continuó.

Benítez incidió en la importancia de mejorar LaLiga, y eso, a su entender, pasa aprovechar la tecnología: «No entiendo que se meta una cámara para ver como un jugador se viste la camiseta o pone su espinillera y no para saber si hay un gol legal o no».

«Es mejor que nos gastemos el dinero en eso porque por una jugada de gol puedes descender, y eso para una ciudad es un mundo. Que se le pregunten a todos los clubes grandes que están ahora en Segunda. No lo digo por atacar a nadie, es una cuestión de sentido común», criticó.

Pese a que su equipo sigue sin ganar en Balaídos, el técnico madrileño se mostró «muy contento» con el «gran» partido que firmaron ante el Mallorca.