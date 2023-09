Rafa Benítez, entrenador del Celta de Vigo, no se fía del irregular inicio de temporada del Real Mallorca, sin victorias en las cuatro primeras jornadas, y auguró un partido «muy difícil» para su equipo, que buscará su primer triunfo en Balaídos tras encadenar dos derrotas ante Osasuna y Real Madrid.

«Tiene futbolistas físicamente fuertes y rápidos, además de una estructura defensiva sólida. También son peligrosos en el ataque, en el juego aéreo y en el balón parado, además de que han añadido a su plantilla a jugadores como Darder que le aporta calidad en el centro del campo», analizó en rueda de prensa.

El técnico celeste cree que su próximo rival tiene «una plantilla más compensada» que la pasada temporada pero necesita «tiempo» para que sus fichajes se adapten al sistema del mexicano Javier Aguirre. «Es un equipo bastante sólido, rocoso y muy difícil de superar. Será un hueso duro de roer, pero nosotros estamos obligados a salir a ganar para que todo el mundo vea que las cosas que decimos se están intentando hacer, se pueden hacer y se van a hacer», afirmó el entrenador del Celta.

Confirmó que Carles Pérez, que no pudo jugar los últimos partidos por una lesión muscular, entrará en la convocatoria pero lo descartó para el once inicial, y avanzó que el Celta no tomará ninguna medida disciplinaria contra el internacional peruano Renato Tapia pese a su negativa a salir en el pasado mercado de fichajes. «En el pasado a lo mejor había jugadores que podían tener último año de contrato, el club les ofrecía renovar y ellos no querían -el serbio Radoja fue castigado sin jugar toda la temporada por eso-. En este caso, las conversaciones han sido claras. El club estaba intentando buscar una alternativa y él estaba encantado de quedarse. No es una situación similar a las anteriores», explicó.

Benítez se alegró del fichaje en el último día de mercado del portero Vicente Guaita porque «aumentará la competencia» con el canterano Iván Villar, titular en las cuatro primeras jornadas de Liga, y el argentino Agustín Marchesín. «Tener tres buenos porteros nos tiene que beneficiar de una manera u otra», apuntó el preparador del Celta, que también elogió al griego Douvikas, otra de las caras nuevas: «Siempre nos pide más, siempre quiere hacer un trabajo extra, le tenemos que estar parando porque él quiere físico, técnico, finalizaciones... pero va a necesitar tiempo».