Javier Aguirre: «Me preocupa más la lesión de Raíllo que la derrota»

«Me preocupa más la lesión de Antonio (Raíllo) que la derrota contra el Villarreal». Así resumía Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, la primera actuación de su equipo esta temporada en Son Moix. El técnico mexicano le restaba peso al tropiezo bermellón y cree que a sus futbolistas solo les hace falta tiempo para encajar las piezas. Sin embargo, reconoce que la baja del capitán sería un duro golpe a la línea de flotación del vestuario. «Es una derrota dolorosa, pero no nos vamos a flagelar. Es un paso atrás pero esto solo empieza», aclaraba.

«La diferencia del partido estuvo en el córner en el que marcó el Villarreal. Y después ya perdimos el orden», decía Aguirre. «En los últimos minutos hemos jugado con más corazón que cabeza. En la primera parte hemos estado los dos muy controlados y en la segunda cambiamos algo. Pero me preocupa más la lesión de Antonio que el resultado. El campeonato es largo y esto solo empieza. Intentaremos funcionar mejor y confiar en que lo de Raíllo no sea tan grave», destacaba.

En ese sentido, Aguirre insistía en que el tobillo del central cordobés le tiene en vilo. «Me preocupa mucho. Sintió lo mismo que cuando se rompió la otra vez. Es un pilar del equipo, muy querido y respetado en el vestuario. Esperemos que todo quede en un susto», repetía el Vasco. «Cuando ves a un compañero caído y más Raíllo, que es el líder, duele mucho. Me cuesta saber si afectó al ánimo del equipo, pero no quiero excusas. El Villarreal nos ganó bien y aprovechó un error defensivo nuestro en un saque de esquina».

Sobre el estado actual del Mallorca, Aguirre cree que el grupo «necesita tiempo». «Tenemos a tres jugadores importantes que no hicieron la pretemporada, aunque no es ningún pretexto, el responsable de la derrota de hoy soy yo. A Larin le falta tiempo, viene fuera de forma y le estamos encontrando, ya insinúa lo que esperamos de él. Y con Sergi (Darder) estamos buscando su mejor posición». Sobre la suplencia del centrocampista de Artà, el técnico bermellón explicaba que necesita ir poco a poco. «Entrenó solo tres veces con nosotros. Es un jugador súper importante y tenemos que irnos conociendo. De momento se adapta al equipo y al día a día. Tenemos que ajustarnos. Larin sigue en el hotel, Lato busca casa, parecen tonterias, pero al todo cuenta... E insisto, no quiero pretextos».

A pesar de la derrota, Javier Aguirre recuerda que el Mallorca ha trazado un inicio de curso idéntico al del año pasado y que confía en sus jugadores. «Estoy optimista porque tengo elementos y mimbres para pensar en positivo y que esto va a ir bien», sentenciaba.