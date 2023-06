El Real Mallorca ya conoce la hoja de ruta con vistas a la próxima temporada. Un año futbolístico que arrancará el fin de semana del 13 de agosto y que finalizará en la jornada 38 el 26 de mayo. El partido inaugural lo disputará en el estadio de Gran Canaria ante un recién ascendido como Las Palmas y finalizará el largo tránsito por el campeonato doméstico contra el Getafe, también en el Coliseum Alfonso Pérez. Como en los últimos años, el calendario es asimétrico, con el fin de cumplir con una serie de condicionantes que marcan las 99.999 opciones diferentes de calendarios. El primer encuentro en casa será contra el Villarreal, en la segunda jornada y en la tercera jugará contra el Granada, otro recién ascendido en la máxima categoría. En la cuarta jornada el Mallorca recibirá al Athletic Club y en la quinta visitará Balaídos.

A partir de ahí la primera gran fecha marcada en rojo será la correspondiente a la séptima jornada. En martes, miércoles o jueves el once balar recibirá al Barcelona en el Estadi de Son Moix.

El primer grande Dos fechas después, en la novena, quien jugará en Palma será el Valencia mientras que la primera visita a un grande será en la jornada 14 cuando visite el Metropolitano. En la jornada quince, si no ha habido novedades en los banquillos, el once de Aguirre desafiará al equipo de Luis García Plaza, el Deportivo Alavés.

El último partido de este año 2023 de Liga será también intersemanal, concretamente el Mallorca-Osasuna de la jornada 18 de Liga. Tras el parón por las vacaciones de Navidad otra vez tocará jugar un miércoles, será contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Ya metidos de lleno en la recta final de la competición el conjunto bermellón visitará el Estadio Olímpico Lluís Companys para medirse al Barcelona. Será en la jornada 28 y tres fechas después tocará recibir en Palma al Real Madrid. Será la jornada 31 fijada para el fin de semana del 14 de abril. Una semana después será el derbi entre el Real Madrid y el Barcelona. Las últimas cinco jornadas del campeonato nacional el Mallorca recibirá en Son Moix al Atlético de Madrid, Las Palmas (dos partidos consecutivos en casa); jugará en Pamplona, en Son Moix frente al Almería y finalizará el curso contra el Getafe en el Alfonso Pérez.

31 temporadas en Primera

Esta es la hoja de ruta del Mallorca de forma resumida en el transitar por lo que será su temporada número 31 en la máxima categoría del fútbol español. En esta fase de su historia arrancará la tercera consecutiva en Primera. Anteriormente solo pudo sostenerse en una el año que bajó con Vicente Moreno. La fase de su dilatada historia que más temporadas ha encadenado en Primera ha sido de la 97/98 a la 2012/2013. En total fueron dieciséis campañas en la máxima categoría de forma consecutiva rompiendo por completo esa vitola de equipo ascensor que siempre le había caracterizado. Ahora arrancará esta tercera temporada de la mano de nuevo de Javier Aguirre, que llegó hace dos cursos par mantener el equipo y lo ha conseguido tanto el primer año con nueve jornadas para expirar el campeonato como la campaña pasada cuando se certificó la permanencia a falta de prácticamente de cinco partidos para finalizar.

Este año el club todavía no ha dado forma al equipo que competirá la próxima campaña y resta por conocer el potencial del grupo. En cualquier caso, a día de hoy, la permanencia sigue siendo el gran objetivo del Real Mallorca. Ante Las Palmas arranca una nueva aventura en la mejor Liga del mundo.