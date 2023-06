El Real Mallorca se pone las pilas y, pocos días después de finalizar la temporada, ha presentado públicamente la campaña de abonados para el curso 2023/24, que arrancará el 11 de agosto próximo y cuyo calendario se sorteará en unos días, el 22 de junio. El estadio de Son Moix ha sido el escenario de la puesta de largo de esta inicativa, que ha desvelado uno de los grandes interrogantes que agitaban a los seguidores a lo largo de las últimas horas.

Los precios presentados se dividen entre altas y renovaciones y en categorías: adultos; Sub 21-Especial y mayores de 65 años, por otro lado, e infantiles. Desgranando los precios en General Norte, se fija para los adultos entre 300 (renovaciones) y 330 (altas), 180 y 255 para renovaciones y altas Sub 21, Especial y +65, y 110-170 para los infantiles.

Por lo que respecta a la grada sur (animación), los adultos tendrán a pagar 200 y 260 euros, en función de si son renovaciones o altas; 157-170 Sub 21, especiales y jubilados, y 150-170 los infantiles. En la Tribuna Este, se fijan 520-830 euros para adultos, 270-420 para los intermedios y especiales y 170-245 para infantiles. En Este Lateral los adultos deberán abonar 510-785, 235-400 los especiales, Sub 21 y jubilados, y entre 155 y 230 los infantiles. El asiento en la Tribuna Este Baja costará entre 505 y 785 (adultos), 255-500 (Sub 21, Especial y +65) y 155-230 (infantiles). Y en Tribuna Este Baja Lateral, se deberá abonar 475-700 (adultos), 225-355 (especiales, jubilados y Sub 21) y 140-205 (infantiles).

Pasando a la Tribuna Oeste, los precios para adultos (renovaciones-altas), se elevan a 675-835 euros, 370-545 para la cateogría intermedia y entre 215 y 290 para los más pequeños. En Oeste Lateral, los adultos deberán desembolsar entre 600 y 840, la categoría intermedia 360 o 530 y los infantiles, 230 o 280. Para Oeste Baja, se establecen precios de 575-830 euros para adultos, 345-520 para Sub 21, Especial y +65, y entre 205 y 270 para los infantiles. Y, por último, en la Tribuna Oeste Baja LAteral, el precio de los abonos será de 565-805 euros para los adultos, 335-505 para la categoría intermedia y 200-250 para infantiles, coste según sea renovación o alta.

La campaña echa a rodar en la página web del Real Mallorca (www.rcdmallorca.es) y en la Oficina de Atención al Abonado, ubicada en el estadio de Son Moix. El precio de los carnet incluye los partidos de Liga y de Copa del Rey.