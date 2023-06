Kang apunta al PSG

El PSG estaría interesado en el fichaje de Kang In Lee, por el que el Mallorca pide una cifra que ronda entre los 25 y los 30 millones de euros. Según indica el diario Marca el interés ha ido creciendo a lo largo de estas últimas horas y las negociaciones podrían haber avanzado de forma importante con el objetivo de cerrar el pase en breve y concretar pronto el acuerdo.

Por el momento Kang In Lee es futbolista del Mallorca, pero tal y como ha confirmado Pablo Ortells en declaraciones a Onda Cero, hay ofertas por el jugador, aunque matizó que no hay necesidad de vender en un movimiento claro de no devaluar ni un gramo el valor de mercado de un futbolista que se ha revalorizado mucho durante la última fase de la Liga.

Ortells indicó que el club está saneado, pero lo cierto es que una suculenta oferta por el coreano unido a la necesidad de tener una fuente de ingresos extra para poder acudir al mercado con mayor margen de maniobra es fundamental para armar una plantilla equilibrada y con mayor fondo de armario.

Por el momento las ofertas llegadas desde la Premier League no se han concretado y el Atlético de Madrid tampoco ha dado nuevos pasos adelante en su interés por el atacante. Kang In Lee llegó gratis del Valencia por lo que si el Mallorca hace efectivo un traspaso que ronde su cláusula y que asciende a treinta millones será una operación más que redonda para las arcas de la entidad bermellona.