El Real Mallorca le ha puesto este domingo el mejor lazo posible a la temporada 2022-23. El conjunto bermellón goleaba al Rayo Vallecano con tantos de Muriqi, Copete y Ángel y situaba el punto final a una excelente campaña al llegar a la barrera de los 50 puntos y acabar lo más arriba posible en la clasificación: noveno. Una tarde redonda que concluía entre sonrisas de felicidad y lágrimas de despedida por el adiós de jugadores en las dos formaciones y la retirada del arbitraje profesional de Mateu Lahoz (3-0).

El Mallorca había elegido su mejor traje para despedir ante su gente una temporada tan cómoda y placentera que, sobre todas en estas últimas semanas, resultaba hasta extraña. A excepción de la portería, cubierta por Leo Román para que todo el vestuario tuviera su bocado de protagonismo, Aguirre cerraba el libro con un once de etiqueta en el que ni siquiera faltaban Raíllo o Galarreta, de los él mismo anunció no hace demasiado que ya habían acabado el curso. Especialmente significativa era la vuelta del eibarrés, que comparecía para despedirse de la que ha sido su afición las tres últimas campañas. Aun así, al partido le sobraban complementos y le faltaba fútbol. En la primera parte y con parte de los focos apuntando a Mateu Lahoz, lo más interesante eran los aplausos dedicados a Sergio Rico en el minuto 25, el dorsal que llevó a la espalda el portero sevillano cuando pasó por el club hace un año. Bueno, eso y los regates de Kang In Lee. Los destellos del coreano, otro de los que estaban en la primera fila del expositor, tenían un sabor diferente. El público de Son Moix intuía que eran los últimos que iba a ver y trataba de paladearlos con una intensidad mayor a la habitual.

Acostumbrado a tirar un parte y a ponerse las pilas después del descanso, el Mallorca volvió al tapete con otro talante. Mientras el Rayo sesteaba (los madrileños tenían casi un 8% de opciones de meterse en Conference League), Valjent se incorporaba al ataque presumiendo de personalidad y jerarquía y conectaba con Dani Rodríguez, situado a su derecha. El de Betanzos empaquetaba el balón y se lo enviaba a Muriqi para que redondeara sus cuentas con el décimoquinto gol del curso.

El gol desconectaba al Rayo de la máquina de la calculadora de la Conference League y desataba las celebraciones en las gradas y a ras de hierba. Sobre todo después de que veinte minutos más tarde Kang In Lee sacara un córner que remataba Copete a la red para festejar su primer gol en Primera División y hacerle un nudo a la novena posición.

A partir de ahí, la ola en las gradas, cánticos, confeti, serpentinas, despedidas en los dos equipos, otro gol, ahora de Ángel, y una fiesta para coronar, con un notable alto, una temporada dulce y encantadora.

Ficha técnica:

3- Real Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Jaume Costa; Galarreta (Baba, m.77), Morlanes (Ángel, m.69), Dani Rodríguez; Kang In Lee; Muriqi (Abdón, m.77).

0 - Rayo Vallecano: Dimitrievski (Diego López, m.86); Balliu (Salvi, m.73), Mumin, Catena, Fran Garcia; Chavarría (Camello, m.65), Comesaña, Óscar Valentín (Mario Suárez, m.86), Álvaro García; Isi Palazón, Raúl de Tomás (Falcao, m.73).

Goles: 1-0, Muriqi, m.51; 2-0, Copete, m.71; 3-0, Ángel, m.93.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano). Amonestó

VAR: Jaime Latre (Comité aragonés).

Incidencias: 14.521 espectadores en Son Moix.