El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha ofrecido este sábado la rueda de prensa previa al partido de la última jornada de liga en Primera División frente al Rayo Vallecano y ha ofrecido sus primeras impresiones sobre el acuerdo de renovación alcanzado con la SAD balear por una temporada. El técnico mexicano, que espera «un partido bonito» ante los franjirrojos para despedir el curso, se ha confesado «contento» por su continuidad en un club que le genera «tranquilidad» y en una Isla en la que se siente «muy cómodo» y ha adelantado que su deseo de cara al próximo curso es que todos den «un paso más».

«Estoy contento por la renovación. Los tiempos son los que son y el equipo estaba comprometido, así que ahora, con más tranquilidad hemos considerado pertinente sentarnos y en dos minutos se arregló todo porque las partes estaban de acuerdo en todo», ha explicado sobre su renovación, que ha aclarado que es por un año como siempre ha hecho a lo largo de su carrera y que en su nuevo compromiso tampoco existe ninguna cláusula para prolongar su duración.

Javier Aguirre ha asegurado que su decisión de continuar en la Isla responde a que el club le «genera tranquilidad». «Estoy a gusto y eso es muy importante. Decía Confucio que el día que ames tu trabajo dejarás de trabajar y es cierto que aquí estoy muy a gusto. Mi mujer y yo estamos felices. El club me facilita todo. Estoy cómodo. Pudimos hacer cosas mejor y me habré equivocado, pero estoy en el lugar indicado», ha manifestado.

Acerca de sus condiciones para renovar, Javier Aguirre ha negado que hubiera exigido un salto de calidad en la plantilla y ha subrayado que el gran objetivo debe ser la estabilidad en la máxima categoría. «El club y yo estamos de la mano en que queremos consolidarnos en Primera. Se está formando un proyecto de Primera y hay que evitar la inestabilidad de un año en Segunda, subir, bajar... con un tercer año en Primera vamos formando jugadores de 100 partidos, consolidando el proyecto deportiva y económicamente y siempre tenemos que exigirnos un poco más que los dos pasados», ha argumentado.

De cara al choque de este domingo ante el Rayo Vallecano ha celebrado que recupera al grueso de la plantilla a excepción de Grenier y ha señalado que existen «muchos alicientes» para poder ver un partido «bonito» ante los pupilos de Iraola. «Cuesta tocar la tecla para dar con la motivación del equipo cuando se alcanza el objetivo, pero este domingo hay elementos para salir bien», ha indicado. «Hay puntos en lo afectivo y lo emocional para hacerlo bien, porque es la última vez que se reunirá este grupo. La afición también estará contenta y tendremos delante a un rival que se juega ir a Europa, así que puede ser un partido bonito y no tenso de matar o morir. Hay muchos alicientes. Creo que también hay un aliciente económico para el grupo, que tiene premio si queda más arriba, y los jugadores son profesionales, es dinero, así que si lo mezclas todo hay motivos suficientes para salir a jugártela», ha añadido.

Sobre posibles despedidas, Javier Aguirre no ha querido profundizar de si se trataba el último encuentro de Kang In Lee. «En el fútbol es difícil dejar de sorprenderse», ha enfatizado relatando experiencias previas en las que ha visto como perdía jugadores en el último minuto del mercado. Ahora mismo ninguno se atrevería a decir el tercer equipo que va a descender mañana. «Voy a esperar acontecimientos con Kang y con cualquiera. Hay gente con contrato que se puede ir, cedidos que pueden seguir... nunca me he involucrado en el diseño de la plantilla y creo en el trabajo de Pablo Ortells. Esperaremos hasta el final», ha remarcado.

«No hablo de jugadores que no están conmigo», ha contestado Javier Aguirre al ser cuestionado sobre si le gustaría contar con Sergi Darder en la plantilla la próxima temporada al mismo tiempo que ha desvelado una conversación con Dominik Greif en la que el portero eslovaco le ha negado que expresara en una entrevista su intención de hablar con el club para abandonar la disciplina mallorquinista y la próxima temporada iba a tener el mismo rol que ha tenido en la que se dispone a bajar el telón.