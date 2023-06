Horario y dónde ver el Real Mallorca-Rayo Vallecano

La temporada 2022-23 se dispone a bajar el telón este fin de semana y el Real Mallorca tiene la oportunidad de despedir la temporada en Son Moix. Después de caer ante el FC Barcelona en el Camp Nou, el conjunto bermellón recibe este domingo al Rayo Vallecano en una última jornada en la que aún están pendientes de resolverse el último billete disponible para jugar en Europa la próxima temporada y el equipo que acompaña al Espanyol y al Elche a Segunda División.

El partido entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano correspondiente a la 38ª jornada de LaLiga en Primera División se disputa este domingo 4 de junio en el estadio de Son Moix a partir de las 18:30 y se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar LaLiga. El encuentro entre bermellones y franjirrojos también se podrá seguir en directo a través de la página www.ultimahora.es.

El Real Mallorca llega a la última jornada con los deberes hechos con mucha antelación y una opción muy remota de apoderarse de la séptima plaza que concede el pasaporte para disputar la próxima edición de la Conference League. Los de Aguirre, que no puede contar con Amath por sanción y recupera a Kang In Lee después de cumplir ciclo de amonestaciones, necesitan una serie de resultados rocambolescos para acabar séptimos, por lo que uno de los focos de interés, más allá del clasificatoria, está en las despedidas de jugadores que no seguirán en el club la próxima temporada.

No está claro que pueda hacerlo sobre el césped por los problemas físicos que le han mantenido al margen del equipo en las últimas jornadas, pero el de este domingo será el último encuentro de Ruiz de Galarreta como jugador del Mallorca. Otros futbolistas como Ángel también dirá adió a la afición mallorquinista, que estará muy atenta a los gestos de Kang In Lee en el que también podría ser su despedida de la Isla.