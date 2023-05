El Real Mallorca se ha borrado del partido del Camp Nou. Disfrutó de la despedida del estadio, de Jordi Alba y de Busquets en primera persona y regresó de vacío en un partido para olvidar (3-0). El encuentro estuvo marcado por dos circunstancias: el gol de Ansu Fati a los 49 segundos y sobre todo la expulsión de Amath a los doce por una entrada terrible a Balde que le tendrá dos meses de baja. Deprimente. Sin más. No hay nada que rescatar de un partido que no existió y que no acabó en goleada porque los futbolistas del Barça entre despedidas y que se tomaron el partido como un entrenamiento, evitaron que el marcador fuera de escándolo.

En la primera parte el Mallorca no se dio cuenta y ya tenía un gol en contra a los treinta segundos y a los doce se quedó con diez por expulsión justa de Amath. Si el tanto encajado fue un mazazo, la autoexpulsión del atacante fue un ejercicio de irresponsabilidad absoluto. Es increíble que un futbolista profesional haga eso, pero ocurre. El senegalés fue a cazar el tobillo del jugador del Barça, que tuvo que ser retirado del campo sin poder pisar el césped. Tocaba encarar todo el partido con el marcador en contra y un jugador menos.

Aguirre planteó un once con lo que tenía más a mano. Había prometido un cambio en la portería y Greif entró de inicio por Rajkovic. El resto del equipo fue le esperado, con Gayá en el once situándose en el eje de la zaga junto a Valjent y Copete. Pero todo el trabajo de la semana, la planificación del partido, los entrenamientos, las jugadas de estrategia...todo se fue al garete a los treinta segundos cuando una jugada combinada del cuadro azulgrana acabó con la pelota en el fondo de las mallas. Es absurdo mirar quién falló y quién no. Ni uno pudo hacer nada, solo mirar y nada más. Busi para Lewandowski, el polaco para Gavi y este la regala a Ansu para que marque. Nadie daba crédito, pero fue así. Puede pasar y pasó. Era el Barça, el campeón y eso intimida.

A partir de ahí al Mallorca no le duraba el balón ni el tiempo que uno tarda en abrir una lata de refrescos. Ya no eran solo imprecisiones, era la desaparición absoluta. El equipo de Aguirre sencillamente no existía, no daba noticias, no jugaba y no sabía qué hacer ni cómo defender. Nada. Un tiro lejano de Gavi llegó a los ocho minutos. Greif lo detuvo bien situado en el centro de la zaga.



Pero cuando todo va mal en este mundo es susceptible de empeorar y lo hizo de la peor manera posible. Amath, que en ocasiones tiene cierta chispa para jugar y desquilibrar, ayer se borró del partido y dejó a su equipo con diez a los doce minutos. Una entrada criminal con los tacos por delante buscó el tobillo de Balde. La imagen ralentizada pone los pelos de punta. El colegiado inicialmente le sacó amarilla, pero tras comprobar la acción en el VAR rectificó y le sacó una roja clara, justa, merecedora. La irresponsabilidad del atacante fue absoluta y visto el rendimiento de esta temporada, bien hará el Mallorca en buscarle una salida urgente.



Desde ahí y hasta el final del primer tiempo solo restaba por saber cuántos goles más podían caerle al Mallorca. Llegó solo uno más, el segundo de Ansu Fati. Otra vez a los 23 minutos el Barça filtra un balón entre Gayà y Valjent y anota el segundo. Qué festival. El Mallorca no era el Mallorca y mucho menos sin Kang in Lee, Galarreta y Raíllo. Tiene trabajo Ortells para compensar el equipo de cara a la próxima temporada. A la media hora Greif detuvo un disapro de Lewandowski y a los 44 salvó el tercero luciéndose ante un disparo de Ansu Fati. Lo mejor que podía ocurrir había ocurrido. Se acabó el primer tiempo sin una goleada de escándalo. Es triste, pero es así.

La segunda parte no merece el esfuerzo de un par de líneas. Fue un monólogo del Barcelona y un querer y no poder de los malloquinistas, que con diez, fue todo más difícil. Dos tiros al larguero y un gol de Gavi a los 69 fueron lo más notable de un Barcelona que tuvo tantas llegadas y aproximaciones como quiso, y eso que jugó a medio gas. Menos mal. El once de Xavi se lo tomó con un entrenamiento al final. Los últimos quince minutos fueron de fiesta y homenaje. Se despidió a Jordi Alba, a Busi y al Camp Nou. Y el partido siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.Y terminó. Ahora sol falta que termine ya esta temporada de una vez por todas.

FICHA TÉCNICA:

3 FC Barcelona: Ter Stegen, Balde, Kounde, Christensen, Jordi Alba, Gavi, Sergio, F. de Jong, Dembélé, Lewandowski y Ansu Fati.

Cambios: Sergi Roberto por Balde (min.13), Raphinha por Ansu (min.78); Marcos Alonso por Jodi Alba (min.78); Ferran por Debmélé (min.83); Eric García por Busquets (min.83)

0 Real Mallorca: Greif, Maffeo, Gayà, Valjent, Copete, Jaume Costa, Dani Rodríguez, Baba, Morlanes, Amath y Muriqi.

Cambios: Grenier por Gayà (min.45); Angel por Dani Rodríguez (min.70); Abdón por Muriqi (min.78); Gio por Morlanes (min.85); Quintanilla por Jaume Costa (min.85)

Árbitro: Figueroa Vázquez. Comité Andaluz. Expulsó a Amath en el minuto 13 de partido.

Goles: 1-0, Ansu Fati, min. 1; 2-0, Ansu Fati, min.23; 3-0, Gavi, min.69