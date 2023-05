El Sevilla le sigue la pista a Pablo Maffeo

El Sevilla FC está tras los pasos de Pablo Maffeo. Según publica este martes el portal ElDesmarque y recogen otros medios de la capital hispalense, el carrilero del Real Mallorca es uno de los objetivos de la dirección deportiva del club de Nervión, que se ha propuesto renovar el flanco diestro de su defensa a medio plazo. El jugador catalán es uno de los principales activos de la plantilla bermellona y, en principio, su salida no entra en los planes de la entidad.

Después de su primera temporada en Son Moix, a donde llegó cedido por el Stuttgart, Maffeo (25 años) se aseguró su continuidad en el Mallorca el pasado verano. El club balear debía ejecutar una opción de compra obligatoria de 3,5 millones de euros en el caso de conseguir la permanencia en Primera División y el de Sant Joan Despí firmó un contrato de cuatro temporadas que tiene validez hasta el 30 de junio de 2026. Y aunque cuenta en el vestuario con la competencia de Gio González es el tercer jugador de campo más utilizado por Javier Aguirre y uno de los más valorados por la propia entidad.

Según ElDesmarque, el Sevilla ya se habría dirigido incluso al Mallorca para preguntar por el posible fichaje de Maffeo, que llegaría al Sánchez Pizjuán para reforzar un puesto en el que los andaluces cuentan con el veterano Jesús Navas (en noviembre cumplirá 38 años) y con el argentino Gonzalo Montiel, que no acaba de despegar. Hace algo menos de un año ya se especuló también con la posible salida del futbolista del Mallorca al Atlético de Madrid, aunque la operación quedó pronto descartada y los colchoneros terminaron fichando a Nahuel Molina.

La opción de Maffeo es una de las que más atraen a Monchi, director deportivo de los hispalenses, por su calidad y recorrido, aunque por el momento se ha encontrado con la negativa del Mallorca, que no tiene ninguna necesidad de desprenderse del futbolista y que ya no tiene las urgencias económicas de otros tiempos. El club de Son Moix perderá en verano a Iñigo Ruiz de Galarreta, que recalará en el Athletic con la carta de libertad bajo el brazo, y muy probablemente a Kang In Lee, que tras su excelsa campaña ha despertado el interés de diferentes equipos.