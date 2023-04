La temporada está acabada. Solo falta esperar que llegue la certificación matemática de la permanencia. El Mallorca ganó (3-1) al Getafe en un partido en el que el conjunto de Aguirre remontó en la segunda mitad el gol de los madrileños en el primer periodo. El Mallorca parecía desmotivado, sin intensidad, conformista y con la tranquilidad del que tiene los deberes hechos en una pésima primera parte, aderezada con el gol de Borja Mayoral. En el segundo tiempo, todo fue diferente. El Mallorca mostró su mejor imagen, remontó con goles de de Lee Kang In y Raillo y supo sufrir con ventaja en el marcador para sentenciar el duelo en la última jugada con otro tanto del coreano.

El Mallorca B perdió en Lleida (2-0) y certificó de forma matemática su descenso a Tercera División. Es tan sorprendente como vergonzoso que el filial del Mallorca no haya podido conservar la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. Es necesario e imprescindible realizar cambios en el filial. Debe estar en Primera RFEF lo más pronto posible. Ah, por cierto, soy el socio número 155 del CE s’Arracó, pero no tengo ningún problema en reconocer el gran éxito que supone el retorno del Andratx a Segunda RFEF.

He dicho en multitud de oportunidades que no me gusta que el Mallorca sea una Sociedad Anónima Deportiva. Y me parece sonrojante que el máximo accionista, y también el presidente, sean estadounidenses. Y jamás entenderé que no haya ni un solo mallorquín en el consejo de administración de la entidad. Me gustaría que el Mallorca fuera de los mallorquines. Y de cuántos más, mejor. El poder del dinero posibilita anomalías de este tipo. Y ha provocado por ejemplo que el FC Barcelona jugara ayer, Dia de Sant Jordi a las 16.15 horas. Y que el Mallorca lo hiciera, seguro que lo recuerdan, el Domingo de Pascua a las 14.00 horas. Un gran desastre.