El pirata del Mallorca llena su cofre

Encontrar espacio entre los máximos realizadores de la Liga no es fácil si no estás en un grande del campeonato. Hacerlo cuando uno milita en un equipo de la clase media y encima con un sistema que invita más a contener que no a atacar tiene todavía doble mérito. El delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, ha conseguido alzarse a la cima de los máximos artilleros de la Liga con doce tantos, a cinco de Robert Lewandwski, el punta del Barcelona, líder por el momento de la clasificación de los principales realizadores en la máxima categoría del fútbol español.

Sin embargo, el polaco juega en el Barça y el pirata lo hace en el Mallorca, un equipo que con toda la humildad del mundo está tratando de asegurar cuando antes la permanencia y hacerlo con las dificultades que supone ser un equipo con un presupuesto bajo en comparación con otros muchos de la categoría. Sin embargo, el curso pasado el director deportivo Pablo Ortells tuvo el acierto de echarle el ojo al delantero kosovar, que no tenía protagonismo en la Lazio. Por lo tanto, era una decisión de mucho riesgo porque existía la posibilidad de que saliera mal ante los números que presentaba en el club italiano. Sin embargo, algo vio el director deportivo en el delantero que le convenció y sin duda Muriqi entra de lleno en la lista de los grandes delanteros que han pasado por el Mallorca en su época moderna. En estos momentos, cuando restan diez jornadas para que finalice el campeonato, Muriqi con doce goles, se ha situado en la cima de los máximos artilleros solo superado por el actual pichichi y por Benzema del Real Madrid con 14 y Enes Unal del Getafe con 13. También tiene mérito lo del delantero azulón que, al igual que Muriqi, se encuentra en un equipo que lucha por certificar su presencia en Primera la próxima temporada cuando antes mejor. Al igual que Muriqi también suman doce goles futbolistas como Borja Iglesias del Betis; Iago Aspas del Celta, Joselu del Espanyol y por debajo estrellas de la talla de Morata y Griezmann del Atlético y Vinicius del Madrid. El kosovar volvió a ‘mojar’ esta pasada jornada y anotó dos goles frente al Valladolid. El primero dio la posibilidad de empatar y el último sirvió también para igualar un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba con el tres a dos del equipo pucelano en los últimos minutos de partido.

Sin embargo, ya en el descuento, un penalti provocado entre él y Grenier, que centró al interior del área, lo cambió todo de nuevo. Muriqi atrapó la pelota y disparó sin dudas ni estridencias. Gol, empate, punto de oro en Zorrilla y otro gol más para el saco del delantero. Muriqi es un delantero muy difícil de marcar y los rivales lo saben. En Zorrilla, por ejemplo, tuvo problemas para poder hacer su juego en el primer tiempo, pero en el segundo persistió en su idea de encontrar el mejor espacio posible entre la zaga, inquietar en todo momento y llegar a ser una pesadilla para los defensas, circunstancia que se repite en muchos encuentros de la Liga. Otra cosa es lo que pueda ocurrir en el futuro porque un delantero de las características de Vedat es lógico que tenga ofertas a final de temporada. Si bien Ortells tuvo la virtud de atraparlo cuando nadie confiaba en él, ahora todo es diferente y por sus características, sin duda se trata de un delantero que casa y mucho con una gran cantidad de equipos de España y del resto de Europa. Pero por el momento habita en Son Moix y su juego y sus goles son y serán fundamentales para conseguir el anhelado sueño de la permanencia antes de que lleguen los sustos de las últimas jornadas. Ese es el gran objetivo de un Mallorca que persigue la salvación en una fase de la temporada clave donde los enfrentamientos directos están a la orden del día y donde puntos como el sumado en Valladolid están empezando a valer su peso en oro. Ahora el Mallorca entra en una fase de la temporada donde hay partidos clave para el desarrollo de la recta final empezando por el del lunes ante el Celta de Vigo. A partir de ahí tocará medirse a otro rival directo como el Getafe, partido que se disputará el domingo 23 a las 18:30 horas. Posteriormente rendirá visita al Metropolitano para medirse al Atlético. Más que nunca hay que ir partido a partido, pero lo cierto es que cada encuentro y cada punto ahora es fundamental para acercarse más al objetivo final. Frente al Celta es la primera de las diez últimas oportunidades.