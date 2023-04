Nueva jornada de alto voltaje en Primera División y nueva oportunidad para que el Mallorca trate de tomar impulso en una cita que se presume clave en esta recta final de curso. Tanto sábado como domingo está repleto de partidos de máxima tensión empezando por el Espanyol frente al Atheltic Club.

El conjunto catalán ha caído en descenso y tratará de aprovechar la depresión ‘postcopa’ del once rojiblanco para darse un respiro en la tabla. Al terminar el choque en Cornellà el Getafe jugará en San Sebastián tratando de aumentar la cifra de puntos y seguir con esa racha que le ha conseguido sacar de ahí abajo. Y por fin llegará el domingo con un partido de la máxima para Valladolid y Mallorca (14:00 horas).

El equipo de Pucela estrenará entrenador en la figura del exbermellón ‘Papa’ Pezzolano y todo lo que no sea ganar será dar un paso atrás. Los de Aguirre por su parte requieren del triunfo para conseguir un doble objetivo, de un parte tomar impulso en la clasificación y a su vez abrir mayor hueco con la parte baja.

Sin duda se trata de un partido de esos de ‘seis puntos’ para el cuadro isleño. Será necesario romper con una dinámica muy mala de cinco partidos sin conocer la victoria. Mala porque si bien no se pueden ganar todos los partidos, lo cierto es que de vencer alguno a no hacerlo en esta fase del curso está la posibilidad de mantenerse más tranquilo o menos en la tabla o de tener un colchón algo más grueso.

Pacheta no resistió al final y la presión obligó a Ronaldo a tomar medidas. Ahora con Pezzolano se buscará la reacción en el Valladolid.

El domingo casi toda la jornada es a cara o cruz. Dependiendo de lo que haya hecho el conjunto bermellón a la hora de comer, poco después será más o menos importante lo que pueda hacer el Cádiz en el Villamarín y el Valencia contra el Almería. Las estrecheces de la tabla hacen que los puntos en juego sean fundamentales para poder acercarse lo antes posible al a cifra que delimita la salvación y que tal y como están las cosas requerirá de una cantidad superior a los 42 puntos. Por eso el triunfo en Pucela es tan importante.