El Real Mallorca, bajo la amenaza del 'virus FIFA'

Vuelven los tiempos de desbandada en el vestuario del Mallorca cuando toca partidos con las selecciones. Ninguno de sus futbolistas va con el combinado del seleccionador Luis de la Fuente, pero hasta siete jugadores son apetecibles para otras selecciones. Leo Román con el combinado Sub 21 y los otros seis con las selecciones absolutas de sus países. Rajkovic (Serbia); Dennis Hadžikadunić (Bosnia); Gio (Urugay); Ludwig Augustinsson (Suecia), Muriqi (Kosovo) y Kan Ing Lee con Corea del Norte. Casi nada. Prácticamente todos cuando llegaron a la Isla ya eran internacionales y han mantenido el cartel incluso no jugando o siendo solo testimoniales en el equipo. Es el caso de Leo Román, que sin contar con minutos, vuelve a estar en la lista de la Sub 21 para los encuentros que disputará ante Suiza y Francia.