Machín avisa de las intenciones del Elche en Son Moix

El entrenador del Elche, Pablo Machín, afirmó este viernes, en rueda de prensa, que las seis bajas con las que acude su equipo a Mallorca condicionan su planteamiento, pero avisó que pese a todo darán «guerra» al conjunto balear en su estadio. El técnico admitió tener asumido desde el principio que los recursos del club por las expulsiones de Enzo Roco, Pape Cheikh y Lisandro Magallán no iban a prosperar y recordó la fortaleza del Mallorca como local.

«Lleva cinco partidos consecutivos sin perder, pero puede ser éste el día», dijo el soriano, quien destacó que el Mallorca está en una cómoda situación clasificatoria «por méritos propios». «Aparte de tener una buena plantilla, que se adapta a lo que exige el entrenador, está teniendo rendimiento muy alto», señaló Machín, quien aseguró que el Elche, pese a sus números, tiene «mejores jugadores y es mejor equipo de lo que dice la clasificación y los puntos». «Eso no me lo quita nadie de la cabeza y porque los veo todos los días. Hemos competido de igual a igual todos los partidos menos ante Sevilla y Madrid, que fueron muy superiores», argumentó.

El entrenador del Elche lamentó no poder contar con su central más alto, Rico, ni con el de mayor experiencia, Magallán, para contener a Vedat Muriqi. «Es uno de los mejores jugadores de la Liga en el juego aéreo, de espaldas y en el remate», afirmó Machín, quien dijo que ante el Mallorca tendrán su oportunidad jugadores que han tenido menos protagonismo y de los que está plenamente convencido de su rendimiento.

El técnico descartó un Elche a tumba abierta a pesar de su necesidad al asegurar que no plantea los partidos mirando la clasificación. «El objetivo en cada partido es competir, porque es el primer paso para poder ganar», señaló el entrenador del Elche.

Machín, por último, reiteró que no piensa ya en la próxima temporada «sino en la que estamos, porque quedan muchas jornadas» y elogió la evolución del joven canterano Rodrigo Mendoza, si bien precisó que no se le debe «cargar de responsabilidad». «Rodrigo está entrenando con nosotros y tiene buenas condiciones, pero le queda mucho por mejorar. Le estamos ayudando para que esté lo más capacitado para que pueda entrar, pero no como premio, sino porque se lo merece. Es patrimonio y futuro del club», concluyó el técnico.