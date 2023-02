El deseo de Antonio Raíllo

Antonio Raíllo, al que le resta de contrato lo que falta de esta temporada y otra más, hasta junio de 2024, ha manifestado al programa El Tercer Tiempo de Movistar Plus, que su intención es la de retirarse en el conjunto bermellón. «La verdad es que me gustaría mucho seguir aquí, lo he hablado siempre con el club, aquí estoy muy contento, muy feliz, me siento muy partícipe de lo vivido tanto de lo bueno como de lo malo. He vivido el renacer del club y si me puedo quedar aquí hasta que acabe mi carrera futbolística no le pondré ningún pero. Mi familia es de Mallorca y me quiero quedar y no miro para otro lado», afirmó.

El futbolista indicó también los motivos que le llevaron a quedarse en la Isla tras sufrir dos descensos. «Venía de Primera, del Espanyol, a un equipo que tenía un proyecto hecho para subir, con un equipazo. Al final acabas consiguiendo un objetivo diferente que es bajar de categoría. El Mallorca en Segunda liberó la mente, inició un proyecto y Vicente Moreno me convenció porque mi cabeza estaba más fuera que dentro en ese momento. Seguían también Javi (Recio), que era como mi padre futbolístico, y Maheta (Molango) y entre todos me convencieron. Empezaron a firmar gente muy cercana y cariñosa que se involucraba con los valores del Mallorca. Vi un proyecto que iba a funcionar y me quedé y el club ha respondido y se ha visto con el tiempo», declaró Raíllo. En el programa el periodista José Sanchis le preguntó por Muriqi. El central habló maravillas del delantero. «Es una persona todo corazón, siempre lleva una sonrisa en la cara, siempre está intentando ayudar. En los entrenamientos intentamos chocar lo menos posible porque ni él ni yo frenamos y así estamos bien para los domingos. Es una persona que ha caído superbien con los compañeros y en el club», afirmó. En relación a Galarreta, con pie y medio en el Athletic Club, el central dijo: «Todavía no se sabe (su futuro), no sé si habrá firmado por el Athletic o con otro equipo y si se va le echaré mucho de menos, le tengo mucho cariño, he convivido muchas cosas con él. Si le llama el Athletic se irá con mucho sentimiento hacia un club que es su casa. Si se va le deseo mucha suerte y si se queda lo disfrutaremos nosotros», declaró.