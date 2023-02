Un partido para cambiar de registro

El Real Mallorca y el Espanyol miden sus aspiraciones en esta Liga en un encuentro que arrancará a las 14 horas en Cornellà y que será ofrecido por Gol TV y Dazn. Aspiraciones que en el arranque de temporada eran idénticas y que pasaban por mantener la categoría, pero que a medida que el campeonato ha ido transcurriendo han variado sensiblemente. Los de Javier Aguirre se encuentran en ese escenario donde se impone siempre la prudencia y el mensaje conservador, pero que a su vez contrasta con la esperanza y la ilusión de dar un paso más hacia la cima de la tabla y volver a experimentar ese cosquilleo de tener Europa a tiro de piedra. Nadie exige lo último, pero en este deporte la ilusión es un componente intangible que no puede dejarse de lado.

Por contra el Espanyol poco a poco ha ido sacando la cabeza de ahí abajo y sin llegar a tomar un impulso galáctico, lo cierto es que poco a poco se va acomodando en la zona media. Ahora bien, en casa no tira y es el segundo peor local mientras que el Mallorca fuera de Palma encadena cuatro partidos perdiendo y sin marcar. Son dos trayectorias en ambos casos negativas, aunque el cuadro balear en Son Moix consigue sostenerse y mejorar mucho sus prestaciones.

Sin embargo, los rivales tarde o temprano despiertan por muy mal que les vaya la vida y no sería la primera vez que ante el Mallorca un equipo con dudas es capaz de reaccionar. Liderados por el mallorquín Sergi Darder, el Espanyol se interpone en la lucha del Mallorca por seguir abrazando el sueño europeo. Con 31 puntos un triunfo le situaría con 34, cerca de sellar la permanencia y dependiendo de los resultados, al lado también de esos lugares que te permiten soñar que a final de temporada todo será posible. Por esto el partido de hoy es tan importante. Un empate permitiría ya romper la estadística negativa de los rojillos tras el Mundial lejos de Camí dels Reis mientras que la victoria les daría esa opción mangnífica de dar un paso de gigante.

Deportivamente Aguirre tiene a casi todos sus efectivos a disposición. Solo causa baja Copete que, enfermo, no viaja y resta por concretar si volverá Valjent al once o lo hará Nastasic.

El mercado de invierno ha servido para aumentar el número de efectivos en la defensa y la zona ancha, pero por ahora el técnico parece que seguirá dando confianza a los futbolistas que arrancaron el curso. Lo cierto es que el Mallorca cuando compite puede ganarle a cualquiera como dijo ayer Aguirre, mientras que cuando entra en dudas el rival se lo come. Ocurrió en partidos como el disputado en Getafe o Cádiz y eso es lo que por encima de todo quiere evitar el entrenador del Mallorca.

El once balear hace muchas cosas bien durante muchos minutos cuando actúa de local, pero ese equilibro se pierde fuera y es imprescindible volver a recuperarlo. Lo bueno que tiene ahora el equipo es que juegue quien juegue, el equipo mantiene una línea más que correcta siempre y cuando no sufra ningún vacío de atención. Las principales alternativas están en la zona ancha donde parece clara la participación de Galarreta y a partir de ahí todo es posible, desde Baba a Morlanes o incluso Grenier.

Dani Rodríguez, en plena racha de fútbol y goles, parece un elemento hoy por hoy intocable al igual que el coreano Kang In Lee. Previsiblemente recuperará el dibujo habitual por lo que habría que sacrificar a alguien, tal vez Kadewere y esperar al desarrollo del encuentro para modificar el plan inicial. Se verá. En cualquier caso el Mallorca sabe de la necesidad y de la presión del Espanyol y esto siempre es un arma de doble filo.

El duelo será dirigido por el árbitro manchego Javier Alberola Rojas, que ya pitó el Getafe-Mallorca y que estará acompañado en el VAR por Iglesias Villanueva. El choque a la hora de comer será una buena piedra de toque para saber si el Mallorca puede permitirse la licencia de soñar durante esta temporada.