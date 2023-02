El Sevilla baja al Real Mallorca de la nube

El Real Mallorca continúa zigzagueando. El equipo que dirige Javier Aguirre, empeñado en mantener una extraña irregularidad, sigue siendo incapaz de dar dos pasos iguales. Tan serio e impenetrable en casa como poroso y frágil fuera de ella, el conjunto balear enlazaba este sábado su cuarta derrota consecutiva lejos de Son Moix ante un Sevilla muy superior que dejaba el partido resuelto en la primera mitad gracias a los goles de En-Nesyri y Bryan Gil (2-0). Al Mallorca le aguantaba el cuerpo unos veinte minutos. Más o menos lo que iba a tardar el Sevilla en abrir el grifo e iniciar una serie de ataques en tromba que se llevarían por delante el sistema defensivo de Javier Aguirre, en el que Nastasic se mantenía por delante de Copete y Augustinsson suplía al sancionado Jaume Costa.

En cuanto los de Sampaoli activaban el interruptor, empujando por los costados y con Gueye desencadenado en la zona de tres cuartos, el Mallorca empezaba a hacer aguas. El primero en achicarla era Rajkovic, con un paradón de foto después de un cabezazo picado de En-Nesyri a pase de Navas. Unos minutos más tarde Galarreta evitaba el gol bajo palos y solo cinco minutos después de que se anunciara el inicio de la tormenta caía el primer relámpago. Gueye metía un balón a la espalda de la defensa, entre Valjent y Raíllo, y el marroquí superaba al portero en el mano a mano colando la bola entre sus piernas. Teniendo en cuenta los antecedentes, todo indicaba que ahí terminaba el partido para el Mallorca.

El temporal, lejos de amainar, iba a intensificarse en la mitad del tapete bermellón, ya convertida en un campo de minas para los visitantes. La línea de centrales se tambaleaba y, con Maffeo desaparecido, Bryan Gil hacía lo que quería partiendo desde su costado. El canterano del Sevilla, recuperado en este mercado de invierno gracias a un acuerdo de cesión con el Tottenham, era el que bajaba la barrera antes del descanso empujando a la red un centro de Navas desde la derecha que no acertaban a despejar ni Nastasic ni Maffeo. Dos goles de desventaja en el primer acto. Y gracias. En la segunda mitad el Mallorca contenía el caudal sevillista pero no podía contrarrestarlo de ninguna de las maneras. La acción más destacada se producía en los minutos iniciales, con un agarrón de Badé a Muriqi que podría haber desembocado en la expulsión del sevillista, pero que ni el árbitro (Iglesias Villanueva) ni el responsable del VAR (Mateu Lahoz) señalaron. A diferencia de la jornada anterior, a los de Aguirre no les salía nada y se iban a quedar otro desplazamiento sin puntuar y sin marcar.

Ficha técnica

2 - Sevillla: Bono; Badé, Gudelj, Nianzou; Jesús Navas (Montiel, m.59), Fernando (Acuña, m.82), Pape Gueye, Brian Gil; Suso (Rakitic, m.73), Óliver Torres (Jordán, m.82); y En-Nesyri (Ocampos, m.74).

0 - Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Nastasic, Augustinsson (Kadewere, m.72); Baba (Morlanes, m.64), Ruiz de Galarreta, Kang In Lee, Dani Rodríguez (Amath, m.64); y Muriqi.

Goles: 1-0; En-Nesyri, min.28; 2-0, Bryan Gil, min.40.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Amonestó a Bryan Gil, Jordán y Gudelj por parte del Sevilla y a Kang In Lee y Baba por parte del Mallorca. VAR: Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Incidencias: 35.150 espectadores en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.