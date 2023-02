El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, manifestó al final del encuentro que el Sevilla «fue mejor» que su equipo y de ahí la victoria del conjunto hispalense. El entrenador evitó también excusarse en el árbitro para hablar de la derrota e insistió en los errores propios que propiciaron la derrota, circunstancia que unida al talento del Sevilla hizo inviable que su equipo sumara los tres puntos. «Con árbitro o sin árbitro el Sevilla hubiera ganado igual», puntualizó el mexicano.



El preparador indicó que los errores que costaron los goles «eran evitables». «Los dos goles nos lo marcan al ganarnos el rival la espalda a nuestros centrales, con cuarenta metros entre mi portero y mi defensa y el segundo fue igual, de puro talento, evitables porque fuimos a por ellos en su campo y ahí nos pillaron, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir, somos lo que somos y seguiremos luchando con nuestras capacidades y hay que entender que el Sevilla es un equipo de Champions como lo es el Madrid, el Barcelona, el Atlético y toda esta gente que juega así», reflexionó el entrenador del Mallorca.

El entrenador fue interrogado por la mala racha que está firmando su equipo después del parón del mundial. «En Cádiz y Getafe no estuvimos en el partido, contra Osasuna competimos y ante el Sevilla también. Somos un equipo que está diseñado para unas cosas y estamos al límite de nuestra fuerzas y estamos peleando, estamos en ello», matizó el preparador del conjunto bermellón.



Para Javier Aguirre, no hay que buscar excusas a la hora de explicar la derrota. «El rival ha sido superior y no hay que poner ningún pretexto, ni arbitraje, ni nada. Si pagas por En-Nesyri, yo estaba en el Leganés cuando se lo llevaron por 18 millones o 20 millones, te hace esto que te hace. Un gol de primer nivel y control y un golpeo de primerísimo nivel», indicó el entrenador del Mallorca.

En relación a la acción del agarrón de Bade a Muriqi, que debió se sancionada con tarjeta roja para el futbolista del Sevilla, pero que finalmente no fue ni falta, el técnico evitó entrar en polémica. «El árbitro la ve y no la considera punible. Creerá que no fue motivo suficiente para expulsarlo, no sé, no hablé con él. El agarrón es claro, se ve en la imagen, debió interpretar que no era suficiente o que iban forcejeando. No lo quiso sancionar. Pero el árbitro no fue faltón, ganaron bien, con árbitro o sin árbitro hubiera ganado igual».

Por su parte el centrocampista del Mallorca Íñigo Ruiz de Galarreta reconoció que después «del parón» por el Mundial de Qatar 2022 les «está costando fuera de casa» sacar los partidos, en alusión a que acumula cuatro derrotas seguidas mas otra en la Copa del Rey.

«En casa estamos fuertes, pero sabíamos que hoy sería complicado. En la primera parte nos costaba y si concedemos fuera de casa, luego nos cuesta», apuntó el futbolista del conjunto bermellón, quien insistió sobre el rendimiento como visitante que puede que sean «dinámicas». «Estamos trabajando duro y queremos sumar fuera de casa. Tenemos que mejorar y darle una vuelta a esto», comentó Galarreta en Movistar Plus.