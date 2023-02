El recado de Osasuna a Javier Aguirre: «Si no gastara 9,3 por Muriqi, tendría para 4 Mois»

El regreso de Javier Aguirre a El Sadar supuso el reencuentro con la que fue su casa. El técnico mexicano contestó de forma distendida a los periodistas durante la rueda de prensa posterior al partido que se saldó con victoria de Osasuna recordando viejos tiempos en algunas ocasiones y, entre sus comentarios, hubo una afirmación que no sentó bien en el club navarro. 'El Vasco' reflexionó sobre la necesidad del Mallorca de estabilizarse en Primera División para elevar sus ingresos y optar a futbolistas de más calidad como es el caso del ahora rojillo Moi Gómez, que se habría decantado por Pamplona antes que por Palma por las condiciones económicas de su contrato.

«La permanencia te da mayor capacidad y poso», expresó Javier Aguirre, que destacó el nivel de un jugador como Moi Gómez al que pretendió en verano. «Lo intentamos con él, pero Osasuna tuvo más capacidad económica. Más tiempo en Primera te permite traer a jugadores como él», valoró. La frase del entrenador del Mallorca refuerza su razonamiento de lograr la permanencia para optar a futbolistas de más calidad en el futuro, pero se ha encontrado con la réplica del director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, que no ha dudado en ajustar cuentas en la rueda de prensa que ofreció para valorar la confección de la plantilla tras el cierre del mercado de invierno.

«Me hace gracia cuando nosotros llegamos antes por Moi y alguno dice que pusimos la chequera. A lo mejor, si no gastara los 9,3 (millones) por Muriqi, tendría para 4 Mois. No soy tan simpático como otros, pero me duelen las cosas. Igual es que llegamos antes que los demás. Esto lo quería decir», ha enfatizado Braulio Vázquez en declaraciones recogidas por Diario de Navarra dejando claro que tenía ganas de replicar a unas palabras de Javier Aguirre que dejaron cierto poso amargo en El Sadar. La explicación del mexicano fue clara, pero la respuesta de Braulio también denota que tal vez no era el mejor ejemplo.