El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha lamentado la derrota de su equipo frente a Osasuna en El Sadar en un partido en el que apreció que el resultado justo hubiera sido un empate atendiendo a los méritos hechos por unos y otros. El preparador mexicano señaló «un desajuste defensivo y un error en la salida de la pelota» en el tanto de Aimar Oroz como clave en el revés sufrido por los suyos, a los que les ha faltado «un poco de ritmo y determinación para ir hacia adelante», algo que cree que están «acusando durante la temporada porque el último tercio nos falta por malas decisiones o porque falla la técnica».

«Hay que ver el gol cómo vino y cuándo. Sales del vestuario y aún nos estamos acomodando en el asiento cuando llega el tanto con un desajuste defensivo nuestro y un error en la salida de la pelota. Fue la diferencia. Regalamos el balón y no nos movimos bien. El control del chico (Aimar Oroz) es bueno y ya está», ha analizado Javier Aguirre, que ha añadido que el empate habría sido el resultado justo «como el día del Valladolid».

El técnico del Mallorca ha comentado que para buscar el empate «no supimos o no entendimos que el juego estaba por fuera y tardábamos en tirar los centros al área». «Nos faltó un poco de ritmo y determinación para ir hacia adelante, que es algo que venimos acusando durante la temporada. El último tercio nos falta por malas decisiones o porque falla la técnica. Si queremos una temporada cómoda no podemos despistarnos ni un segundo», ha incidido.

Sobre la ausencia de Ruiz de Galarreta, Javier Aguirre ha desvelado que su baja se debe a molestias que además le llevaran a perderse el duelo de Copa del Rey ante la Real Sociedad. «Nos castigaron un poco con el calendario, pero es lo que hay y tenemos 22 jugadores». Además, ha querido subrayar que el centrocampista vasco es importante pero no imprescindible. «Es cierto que tiene características atractivas para el espectador y el periodismo, pero el francés no estuvo mal y Baba es un pulmón aunque a veces le cuestan esos balones fáciles. Hablar de si están o no están Muriqi o Galarreta sería desvalorizar al resto de jugadores. Gala es un valor del equipo y pocas veces se equivoca, pero no podemos depender de nadie», ha afirmado.

En su regreso a El Sadar, el preparador bermellón ha destacado que no le ha sorprendido la puesta en escena de los hombres de Jagoba Arrasate y ha destacado que la estabilidad conseguida por los navarros en Primera División es a la que aspira el Real Mallorca. «La permanencia te da mayor capacidad y poso», ha enfatizado 'el Vasco', que ha destacado el buen trabajo de un jugador como Moi Gómez al que pretendió en verano. «Lo intentamos con él, pero Osasuna tuvo más capacidad económica. Más tiempo en Primera te permite traer a jugadores como él», ha valorado.

Javier Aguirre ha mostrado su sorpresa por la cartulina amarilla que vio Kang In Lee y que le impedirá ser de la partida en el próximo envite liguero este viernes ante el Celta, pero se mantuvo en su línea de respeto hacia la actuación arbitral. «Es más normal una tarjeta por perder tiempo cuando uno finge o si el portero hace el tonto a partir del 80, pero no entro en ello porque respeto mucho a los árbitros», ha manifestado.

Sobre la salida de Franco Russo, Aguirre ha explicado que fue «la directiva la que me dijo que no viajaba y el propio jugador me dijo que prefería quedarse». Acerca de un posible recambio en el mercado de invierno el entrenador del Mallorca ha enfatizado que tienen en la plantilla a Gayá y «vamos a darle oportunidad».