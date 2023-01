Javier Aguirre da su versión sobre el 'caso Kang In Lee'

El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha expresado sus intenciones respecto a la situación de Kang In Lee, que ha transmitido a los responsables de la SAD balear su deseo de abandonar la Isla. El preparador mexicano ha asegurado en declaraciones al programa 'La Pizarra de Quintana' en Radio Marca que se trata de un «jugador imprescindible» y que, tras conversar con él, cree que ha «convencido» al futbolista para que siga.

Javier Aguirre sobre KANG IN LEE en La Pizarra de Quintana: "Si, ha hablado conmigo. Le dije que es una pieza muy importante del equipo. Le hablé de mi experiencia en Leganés, cuando me sacaron en invierno a En Nesyri y Braithwaite, y me quedé en bragas porque jugaba 532". pic.twitter.com/pKtXWbweNs — Miguel Quintana (@migquintana) January 26, 2023

«Ha hablado conmigo y es una pieza importante. Cuando vino Franco Russo para que le ayudara creo que le di la razón porque era el quinto defensa. También Cufré quiere minutos y son jugadores que no han tenido mucha actividad, pero Kang es imprescindible», ha valorado Javier Aguirre, que ha recordado la «mala experiencia» que sufrió en los últimos días del mercado de invierno cuando dirigía al Leganés. «Me sacaron a Braithwaite y a En-Nesyi y me quedé con otro equipo porque jugábamos un 5-3-2, hablando mal, te quedas en bragas. Ahora le digo que desde mi experiencia que es un jugador importante juegue o no y hay mil maneras de buscar soluciones para su salida en un sitio que tenga mayor progresión o mayor trascendencia», ha analizado 'El Vasco'.

Javier Aguirre ha subrayado que en el estado de ánimo del jugador es «importante». «Le damos cariño y tiene a la afición en el bolsillo. Él y Muriqi tienen carisma y los aprecio mucho. Creo que Kang In ha crecido desde nuestra llegada y ha tomado el protagonismo que en verano dije que quería que tuviera. Me ha respondido con goles y asistencias y es una pieza importante, por lo que estamos ante un tema delicado», ha incidido al mismo tiempo que se ha mostrado optimista sobre su continuidad. «Creo que él está convencido y habrá que preguntarle a su representante si lo está, pero con ellos no hablo», ha concluido.