Raíllo desvela su conversación con Kang In Lee sobre su deseo de dejar el Mallorca

El vestuario del Real Mallorca tiene conocimiento de la intención de Kang In Lee de abandonar la Isla y así lo ha confirmado el capitán bermellón, Antonio Raíllo, que ha ofrecido detalles de la conversación que ha mantenido con su todavía compañero. El central andaluz ha asegurado que el surcoreano «lo va a dar todo hasta el último momento» y le ha transmitido su recomendación de «seguir trabajando igual y no bajar el rendimiento».

Antonio Raíllo ha comentado en declaraciones a IB3 Ràdio que le ha dicho a Kang In Lee que «pase lo que pase lo que tiene que hacer es seguir trabajando igual y no bajar el rendimiento porque si lo baja el perjudicado va a ser él». Su recomendación para el jugador asiático es que siga «peleando y demostrando su nivel, que si el club lo quiere vender es una cosa entre ellos, pero que no se venga abajo y no se enfade».

El capitán mallorquinista ha asegurado que Kang In Lee, que tiene una cláusula de 17 de millones de euros, tiene las ideas claras en el caso de que no cristalice ninguna de las negociaciones y que tiene como referencia el caso de Brian Oliván, que la temporada pasada llegó a un acuerdo para convertirse en jugador del Espanyol esta temporada aún con meses por delante como jugador del Mallorca. «Va a seguir la misma línea que Brian Oliván. Es un profesional y lo va a dar todo hasta el último momento, tiene un gran futuro por delante y está para hacer grandes cosas en el fútbol», ha manifestado Antonio Raíllo, que en su día ya vivió una situación similar cuando en el mercado de invierno de la temporada 2018-19 tuvo una oferta para dejar el Mallorca con destino a la Premier League que finalmente no fructificó.