Aguirre recupera a Galarreta para el partido contra el Celta

Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, podrá contar otra vez con Iñigo Ruiz de Galarreta para el partido de este viernes contra el Celta de Vigo en Son Moix. Así lo ha confirmado el propio entrenador mexicano, que solo cuenta con la baja de Kang In Lee, por acumulación de amonestaciones, para recibir al equipo gallego.

Aguirre reconoce que para el Mallorca «sería importante sumar en los dos siguientes partidos» porque eso permitiría al equipo asentarse en la clasificación y evitar un sufrimiento como el de la temporada pasado. «El año anterior sufrimos un bajón intenso que sufrimos hasta pitido final. No queremos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy», destacaba el Vasco. «No será fácil contra el Celta. »Estamos en unas condiciones similares a ellos y ojalá en casa y con nuestra gente salga todo bien«, confía. »Ha cambiado cosas con el cambio de entrenador, ataca muy bien, tiene a Iago Aspas y mucha movilidad. Es uno de esos equipos con un esquema ofensivo difícil de defender y descifrar", avisa sobre su próximo rival.

El entrenador bermellón admite que el Mallorca no ha vuelto del todo bien del Mundial de Qatar, aunque considera que es un mal extendido. «Contra el Getafe no estuvimos bien, ha sido nuestro peor partido, pero las derrotas Pamplona y San Sebastián son en plazas difíciles, no es fácil ganar allí. Lo de Getafe si me dejó preocupado, pero al menos el otro día fuimos un equipo reconocible. El parón nos pilló a todos y veíamos venir que nos podía afectar. A todos».

En cuanto al mercado de invierno, que al Mallorca le ha supuesto la llegada de Dennis Hadzikadunic y las bajas de Russo, Llabrés y Lago Junior, Aguirre mantiene que no ha hecho ninguna petición expresa a la dirección deportiva. «Lo de Dennis es porque Russo vio una oportunidad para salir y no tengo por qué retener a nadie a la fuerza. Dennis encajaba y si hay alguna situación similar la analizaríamos y valoraríamos, pero no ha habido más cosas. No he pedido nada, estamos bien. Hemos perdido partidos y hemos dejado ir oportunidades pero estamos bien, somos una gran familia», recuerda el técnico.