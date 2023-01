La Real Sociedad manda en el juego y en el marcador en su duelo de octavos de final de la Copa del Rey frente al Real Mallorca, que se ha marchado a los vestuarios sin haber disparado a puerta. El tanto de Robert Navarro a los cinco minutos de juego ha puesto por delante a los hombres de Imanol Alguacil en el partido que alza el telón de la nueva ronda del torneo del KO que se decide a partido único y que en los primeros 45 minutos ha sido un monólogo blanquiazul.

🎱 Pase de billar. Qué asistencia de Zubimendi. Robert Navarro adelantó a la @RealSociedad. #LaCopaMola pic.twitter.com/3UEOUJtVaW — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 17, 2023

Después de haber superado al Autol de la Preferente riojana y al Real Unión de Irún y al Pontevedra de Primera Federación, el Real Mallorca, que ha puesto en liza un once formado por los menos habituales a excepción de Kang In Lee, Valjent y Copete, se ha topado con su primer rival de Primera División y no uno cualquiera, ya que la Real Sociedad es uno de los conjuntos más en forma del panorama nacional y ha acreditado su buen momento con un gran arranque de encuentro. Robert Navarro ha aprovechado las facilidades de Cufré para internarse en el área y batir a Dominik Greif con un disparo cruzado ajustado a la base del poste.

El monólogo de la Real Sociedad se ha prolongado y ha estado a punto de ampliarse a la media hora de juego con un tanto de Oyarzabal que ha sido anulado por fuera de juego. El delantero vasco estaba en posición antirreglamentaria por centímetros y los bermellones han respirado aliviados sin llegar a invertir la dinámica de un duelo en el que los 'txuri urdin' han sido claros dominadores. Mientras los locales han acumulado llegadas de peligro, el Real Mallorca se ha mostrado inoperante en ataque sin llegar a comprometer en ningún momento a su rival.

En la reanudación y bajo una tromba de agua, el duelo tampoco ha alterado en exceso el rumbo trazado en el primer acto. La Real Sociedad, que no ha tenido excesivos problemas para salir de la presión algo más adelantada del Real Mallorca, ha sostenido la manija del juego y Brais ha probado desde lejos a Greif.

La primera aproximación mallorquinista ha llegado al filo de la media hora de juego tras un saque de esquina. El segundo balón colgado por Kang In Lee lo ha empalmado en el segundo palo Grenier, cuyo tiro ha desviado hacia el travesaño Copete en posición de fuera juego. El colegiado ha invalidado la que hasta el momento había sido la primera señal de peligro de los rojillos en pleno carrusel de cambios de ambos entrenadores.

El balón parado y un disparo lejano de Abdón Prats en el minuto 65 han dado forma al paso adelante del Real Mallorca, que ha empezado a asomarse a las inmediaciones del área de un Remiro que ha intervenido por primera vez en el minuto 75 para responder a un disparo desde fuera del área de Grenier.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel (Eslustondo, m. 60), Le Normand, Pacheco, Aihen, Zubimendi, Merino (Pablo Marín, m. 46), Brais (Illarramendi, m. 60), Robert Navarro (Kubo, m. 69), Oyarzabal y Sorloth (Carlos Fernández, m. 60).

Real Mallorca: Greif, Copete, Valjent, Gayá (Maffeo, m. 77), Gio, Cufré (Grenier, m. 57), Battaglia, Antonio Sánchez (Dani Rodríguez, m. 74), Kang In Lee, Kadewere (Abdón, m. 57) y Ángel (Amath, m. 74).

Gol: 1-0, Robert Navarro, m. 5.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario). Ha amonestado a los jugadores de la Real Sociedad Zubimendi, Pacheco y Le Normand y a los del Real Mallorca Cufré y Gio.