Aguirre: "La Real es favorita, pero esto es la Copa"

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, admitió ayer que la Real Sociedad «es favorita» para alcanzar hoyen Anoeta los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, aunque matizó que «es la Copa, son 90 minutos y estás dentro o fuera, por tanto es una final».

«No somos tontos, la Real es favorita por lo que ha demostrado en LaLiga. Pero es la Copa, donde han caído ocho equipos de Primera y un montón de Segunda. Será un bonito partido y ojalá nos sirva para reivindicarnos un poco de la derrota en El Sadar (ante Osasuna), tal y cómo nos ocurrió al ganar en Pontevedra (después de perder frente al Getafe)», subrayó Aguirre.

El entrenador mexicano confirmó que hará rotaciones: «Tengo el once definido y haré cambios porque la Copa es una competición que nos permite valorar a los jugadores que no tienen minutos; además, jugamos el pasado sábado y el viernes recibimos al Celta», remarcó. Con respecto al sistema de juego que dibujará en Anoeta, el entrenador azteca dijo que no lo cambiará. «Estamos cómodos en la forma en la que jugamos y mantendremos el esquema. Recuerdo el partido (de LaLiga) ante la Real. El VAR insistió mucho, tres o cuatro minutos, para anular un gol de Amath (N’diayé), y ahí comenté que quién decidía cuando se va al VAR. No hemos tenido buenos resultados después del Mundial (de Qatar), pero cada vez dominamos más el sistema de juego, y a través de él creo que podremos seguir creciendo», precisó.



Por su parte, el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró que el partido de Copa «es más importante» que el derbi ante el Athletic por su trascendencia. Alguacil advirtió en rueda de prensa de que, si juegan de la misma forma en la que lo hicieron en Liga ante el equipo balear, perderán. Confirmó, además, que Alexander Sorloth, pese a sus molestias en la rodilla derecha, podrá jugar. el trascendental encuentro.