Hay que poner en valor el juego del Real Mallorca de Javier Aguirre. Ganar nunca aburre y jugar con cinco defensas me parece ahora, con el zurrón de puntos lleno, la mejor de las apuestas. El Mallorca superó por la mínima al Atlético de Madrid (1-0). Muriqi marcó al cumplirse el primer cuarto de hora y de ahí hasta el final el Mallorca exhibió orden, disciplina y seguridad defensiva. Solo en el tramo final de partido pudo empatar el Atlético, pero apareció Rajkovic para demostrar que es un gran portero.

Hay un principio de acuerdo entre el Ajuntament de Palma, los copropietarios del Lluís Sitjar y el Mallorca. Los grandes beneficiaros, al menos en teoría, serán los ciudadanos de Palma, que contarán con un nuevo espacio que podrá incorporarse a la denominada ‘falca verde’. Esperemos, por cierto, que sea verde, sin cemento y con muchos árboles. ¿Y el Real Mallorca? Cobrará poco más de tres millones de euros, pero habrá vendido una parte de su patrimonio. ¿Ha sido un buen negocio? ¿Seguro?

Este miércoles, nueve de noviembre, se cumplieron 33 años de la caída del muro de Berlín. El telón de acero desapareció y la democracia se abrió paso. La reunificación de Alemania no tardó en llegar, aunque las desigualdades son aún notorias. En el fútbol también, puesto que solo un equipo -el Unión de Berlín- de la ex RDA juega en la Bundesliga. Y es que también Alemania es el lugar en el que más se han escuchado las llamadas al boicot al Mundial de Qatar, puesto que en el emirato no se respetan los derechos humanos. El pasado fin de semana se dejaron ver diferentes pancartas en varios terrenos de juego de Alemania apostando por el boicot. Y es que el propio Joseph Blatter, presidente de la FIFA, ha reconocido que la nominación de Qatar, que siemrpe ha estado acompañada de acusaciones de corrupción, fue un error. Y de los graves.