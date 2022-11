Aguirre: "Nunca es buen momento para enfrentarse al Atlético"

Javier Aguirre ha comparecido en rueda de prensa en la previa de la Jornada 14, que enfrentará al Real Mallorca y al Atlético de Madrid, en el Visit Mallorca Estadi el miércoles a las 21.30 horas. El técnico mexicanoexplicó cómo ve al rival: «Nunca es buen momento para recibir al Atlético de Madrid. Es el tercero en Liga y el tercer máximo goleador de LaLiga. Merece todos mis respetos. Es un club que ha ganado todo con el 'Cholo' y que tiene grandísimos jugadores. Cierto que tiene un par de ellos suspendidos (Giménez y Joao Félix) , pero vendrán con todo. Nos conocemos todos y sé que no van a regalar nada. Van a venir a por todas. Mis jugadores están avisados».

Javier Aguirre ha reconocido que tiene buenas sensaciones de cara al partido ante el Atlético de Madrid. «El equipo me las genera. Llevan seis o siete partidos en los que los miras a la cara y ves con la determinación con la que entrenan, la confianza con la que salen al partido, sea quien sea el rival. Tengo buenas sensaciones, los veo bien».

También ha puesto en valor el trabajo de la plantilla y ha reconocido que está contento con el trabajo defensivo de todos. «Todos trabajamos en la recuperación de la pelota o en los movimientos defensivos. Sí que me gustaría llevar más goles, es cierto. Pero bueno eso se irá ganando más adelante». Preguntado sobre Gio González, el técnico mexicano ha reconocido que es un extraordinario jugador. «Tiene muy buenos números y es un jugador muy completo y son los problemas que quiere tener cualquier entrenador tener a dos jugadores de muy buen nivel. Entonces, no sé si irá al Mundial o no, está en la lista de 55 de Uruguay. Es un profesional de los pies a la cabeza y es un buen muchacho». Aguirre dio sus favoritos para el Mundial. «Brasil. Alemania, Francia, Argentina y España. En México tenemos ilusión para ver si superamos los octavos de final», dijo.

El entrenador mallorquinista también se ha referido al parón por el Mundial de Qatar 2022: «Es cierto que es atípico a media temporada, pero también había Navidades en las que te ibas diez o doce días, y lo necesita el jugador también el estar con los suyos e ir a su tierra. Nosotros tenemos que entender que el día que dejamos de correr, luchar y pelear pues somos vulnerables y con parón o sin parón, tenemos que hacer lo mismo, si nos salimos de la ruta marcada somos un equipo corriente y vulnerable».

Aguirre habló también de Kadewere, Amath y Greif. «Esta es la cara menos bonita del fútbol. Amath no jugaba desde Segunda B y ahora ya no tiene dolor. Kadewere, del que destacaría su velocidad, y Greif también ya están bien. No se ve lo que han sufrido estos chicos». El técnico mexicano apunto a que es posible que el delantero de Zimbabue y el portero alemán podrían tener minutos en Copa del Rey o en el amistoso que se jugará antes del Mundial.

Aguirre descartó que el equipo sufra 'muriqidependencia', aunque reconoció que el jugador kosovar se beneficia del estilo de su equipo. Tampoco se mostró preoucpado por si un equipo lo quiere fichar en el mercado invernal y en cuanto a si está contento con estos 16 puntos del campeonato dijo. «Son los que son y estamos más cerca del descenso que de otro lugar. Ya hace años que no pienso en el cuento de la lechera, expresión que aprendí en España, de si este partido es ganable o este perdible. No sirve para nada».