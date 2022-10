Javier Aguirre: «Necesitamos ganar en casa»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha manifestado en la previa de encuentro ante el Espanyol de este viernes que el equipo quiere dar una nueva alegría a su afición en Son Moix después de no poder brindarle un triunfo ante equipos como el Barcelona, Sevilla y Betis: «Necesitamos ganar en casa», afirmó. El técnico puso en valor el trabajo del equipo durante esta fase de la temporada si bien aseguró que, tras el triunfo en Valencia, no se puede bajar la guardia y él se encargará de que esto no ocurra. «Vamos por el camino correcto». Ensalzó también la figura de Sergi Darder en el Espanyol y apuntó que su equipo está dando pasos adelante y mejorando además las prestaciones cuando tenga que cambiar el sistema y jugar un 4-4-2. También apuntó la posibilidad de aque Amath pueda ser una alternativa en el once titular y no descartó que salga de inicio, aunque tampoco lo confirmó. «Amath ha hecho bien las cosas, no jugaba noventa minutos hace mucho tiempo, pero cada día está mejor, cada vez se siente mejor, aguanta más minutos, todavía tiene algún déficit en comparación con sus compañeros, pero es una buena opción (para el once)», dijo el técnico mallorquinista.



Para este partido no podrá contar con Battaglia, sancionado, tampoco con Greif que se encuentra en al recta final de su recuperación, al igual que Tino Kadewere, mientras que Llabrés volverá a la convocatoria y Valjent, que acabó con problemas en Mestalla, podrá jugar con normalidad. Sobre el sistema que empleará ante el Espanyol, el entrenador dijo: «Entrenamos las dos opciones esta semana, no es que por arte de magia o porque son muy buenos o se entienden muy bien podemos pasar de jugar el sistema habitual al 4-4-2, eso hay que entrenarlo. Llevamos dos semanas dando pinceladas y los jugadores están cogiendo el sistema y también a su vez se está elevando el nivel de juego de la gente de arriba. Ellos nos tienen que dar ese plus hacia adelante, estamos en ello, intentado construir cosas a ver si se nos da», apuntó Aguirre. Noticias relacionadas Horario y dónde ver el Real Mallorca-Espanyol Sobre la brújula del Espanyol, Sergi Darder, el entrenador del Mallorca indicó que es un futbolista con mucho talento y que hace mover al rival. «Es un grandísimo jugador, sería menospreciar a los demás, pero Darder para mí, con todo el respeto, es el eje del equipo, el mejor jugador y junto con Joselu son futbolistas que le dan un plus al grupo. Es un equipo sólido, Diego hace eso, equipos sólidos, fuertes, de mucha lucha, de mucho correr, es un gran técnico, va a ser un partido de cometer pocos errores, los dos equipos estaremos muy metidos en la disputa del balón y Darder tiene mucho talento y ese valor que pone la pelota en cualquier sitio», apuntó.

Sobre lo que significó el último triunfo en Valencia, el entrenador manifestó lo siguiente: «Ese partido lo ganamos el grupo porque hicimos que jugaran todos, 20 jugadores distintos, queremos que se sientan importantes todos. Sacamos tres puntos de una plaza complicada, después del batacazo contra el Sevilla fue una semana fea con dos salidas complicadas y eso fortaleció al grupo, no sé si fue una victoria inesperada o no, sé que el grupo se fortaleció y dijo, bueno, vamos por el camino correcto, nos faltarían un par de puntitos más pero vamos bien», dijo.

El entrenador apuntó que por el momento no han valorado la opción de acudir al mercado de invierno y avanzó que durante estas próximas semanas aprovechando el parón por la disputa del Mundial van a jugar dos amistosos contra Poblense y Constància y otros ante equipos de Primera División. Pero por ahora el entrenador lo que quiere es volver a ganar en casa. «Ahora estamos como estamos, estamos bien, me gustaría tener más puntos, pero en el funcionamiento colectivo defendemos con cierta solidez y hasta adelante generamos más llegadas y vamos bien. No es irrelevante no haber ganado más puntos en casa, no lo es porque a nuestra afición hay que darle alegrías en nuestro campo y no hemos podido con Barcelona, Sevilla y Betis y necesitamos una victoria en casa», manifestó.