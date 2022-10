El Mallorca incendia Mestalla

El Real Mallorca ha incendiado Mestalla este sábado tras ganar 1-2 gracias a los goles de Muriqi de penalti (m.64) y de Kang In (min.82). Los dos tantos permitieron a los rojillos remontar el tanto inicial desde los once metros de Cavani a los 51 minutos. El partido tuvo dos partes completamente diferentes. Hasta el gol local fue un equipo que corrió detrás del balón y del rival y se limitó a defender. Tras recibir el uno a cero se desquitó de cualquier complejo y espoleado por los cambios y la entrada sobre todo de Amath y Dani Rodríguez, dio un pase adelante y se merendó al rival.

En la primera parte el partido fue un monólogo del Valencia. Tuvo el balón, al posesión, el dominio del juego y el control de la pelota. El Mallorca por su parte plantó a once atletas dispuestos a correr detrás del balón y a hacer todo lo posible para incomodar la llegada al área de Rajkovic. El de Mestalla fue un planteamiento donde atacaban diez y defendían once. Los rojillos tienen clara su mentalidad: jugar cada minuto como si fuera el último, defender cada acción como si se tratara de definitiva, aunque falte todavía media hora por delante.

Y así fue como el Valencia entró al partido, con la presión alta e imprimiendo velocidad al juego. Y se encontró un doble autobús imposible de batir. Porque el Mallorca si algo sabe es sufrir. Nadie puede hoy ir a un jugador del Mallorca a decirle que no se ha dejado el alma en el campo. Se la dejó defendiendo. Otra cosa es la propuesta futbolística. En la primera parte fue un ejercicio de resistencia y nada más. A los seis minutos Kluivert obligó a llevar a cabo una primera intervención a Rajkovic en un tiro muy cercano escorado a la derecha. El portero envió a corner. El Mallorca no atacaba porque no podía. Muriqi era una isla en el centro del campo en muchas ocasiones y cuando Antonio Sánchez y Kang In cogían la pelota lo hacían muy lejos y en zonas de nula influencia. Marcar goles de esta forma solo es posible si el rival lleva a cabo algún error grosero, como ocurrió al cuart de hora cuando el guardameta de nombre impronunciable, Mamardashvili midió mal en una salida y la pelota llegó a los pies de Kang In, que en posición muy forzada no acertó en su remate.

A partir de ahí de nuevo la injusticia. Battaglia vio amarilla por interrumpir el juego valencianista, pero anteriormente el colegiado no se la mostró a Nico por un pisotón terrible sobre Maffeo. La historia de siempre. Faltaba media hora para que finalizara el primer acto y el tratado de intenciones se acentuó todavía más. Siguió el Valencia inclinando el campo a su favor y el Mallorca amontonando jugadores en defensa. Cavani cada vez que tocaba tenía tres camisetas rojas al lado y le hacían imposible maniobrar. El Mallorca apenas provocaba errores en el rival y su planteamimento conservador dio sus frutos en el primer examen parcial del encuentro ya que se llegó al descanso con empate a cero. Rajkovic volvió a estar acertado antes del pitido final en un disparo de Almeida desde la frontal, que se fue envenenado poco a poco. El guardameta envió a córner. Restaba por comprobar qué ocurriría en el segundo tiempo.

Y la reanudación del partido las noticias no pudieron ser peores. Arrancó de nuevo el choque con el Mallorca atrás y el Valencia asediando a los baleares. De nuevo se jugaban los primeros segundos de partido como si se tratara de los últimos y tocaba correr otra vez detrás de balón. A los 49 minutos cazó una contra el once de Aguirre forzando el primer córner a favor. Y lo que teóricamente tenía que ser una buena noticia y una acción de peligro a favor de los rojillos se convirtió en una pesadilla. El saque de esquina no lo remató nadie y la contra galáctica del Valencia acabó con un penalti claro de Antonio Sánchez a Lino. Tenía que pasar y pasó. Cavani lanzó y no falló. Gol, uno a cero y problemas.

A partir de ahí Aguirre se percató que convenía hacer algo para agitar el partido y dio entrada a Amath, Dani y Baba y el encuentro dio un cambio. El Mallorca a partir de ese instante se desquitó de miedos y complejos y se activó en el campo. Empezó el equipo rojillo a provocar noticias en el campo rival y el senegalés, nada más tocarla, obligó a Nico a cometer penalti sobre él. Muriqi lanzó y empató el encuentro (1-1). De nuevo el escenario volvía a ser el mismo que cuando empezó el encuentro, pero con menos minutos. Lo más difícil, que era marcar y empatar estaba hecho ahora tocaba o conservarlo o dar un paso adelante. Galarreta obligó al portero del Valencia a salvar el segundo del Mallorca. El duro disparo lo rechazó como si se tratara de un guardameta de balonmano. Fue la reacción más sabia a un tiro envenenado. Definitivamente el Mallorca jugaba a fútbol y era mejor que el Valencia. Es lo que tiene ganar confianza con el balón, algo que no tuvo en el primer tiempo.

Dani Rodríguez se convirtió en un tsunami en la zona ancha y él solo se bastaba para desarbolar la zaga rival. En una de esas combina con Muriqi y juega entre líneas con Kang In. El coreano controla, dribla, busca posición de disparo y marca. Uno a dos a los 82 minutos y jarro de agua fría en Mestalla. El juego del Mallorca evolucionó a raíz de ponerse por debajo en el marcador. Ahora se trataba de aguantar y resistir. Y aguantó. Y resistió. Y ganó. El once bermellón necesitaba una victoria de este calibre para tomar impulso. Ha sido un triunfo de valor incalculable.