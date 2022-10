Javier Aguirre quiere evitar el pesimismo

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Real Mallorca, ha calificado de «muy complicada» la visita de este miércoles al estadio Reale Arena de la Real Sociedad, un rival «que está muy en forma», aseguró el «Vasco» en rueda de prensa. «Con Imanol (Alguacil, técnico del conjunto donostiarra) lo están haciendo muy bien, pero nosotros no podemos darnos el lujo de ser pesimistas porque no va ni la cuarta parte del torneo y no hay tiempo de lamentos», señaló Aguirre en alusión a la última derrota en Son Moix frente al Sevilla (0-1) y los dos puntos que separan a su equipo de la zona de descenso.

«Tenemos que mirar adelante, ante el Sevilla (0-1) fue una derrota injusta; tiran una vez a puerta, hacen gol, y eso está muy fresco en la retina. Los resultados no nos han acompañado a pesar de que no lo hemos hecho tan mal», indicó. «Este miércoles quiero ganar. Necesitamos una victoria para ir sumando y ver al equipo en esa línea que hemos visto últimamente, equilibrado y que tenga ocasiones de gol. Pero lo que no podemos permitirnos es equivocarnos con la pelota. Ante el Athletic (primera jornada de LaLiga) la regalamos en 17 ocasiones y eso es darte una pistola para que me mates, eso no», añadió. El técnico mallorquinista confirmo que en el Reale Arena serán bajas el ghanés Idrissu Baba y el valenciano Jaume Costa, que se recuperan de distintas dolencias físicas. Informó que «una especie de virus» había atacado la semana pasada a determinados futbolistas, como el francés Clément Grenier, el surcoreano Kang In Lee -aunque ambos viajan a San Sebastián- y al zimbabuense Tino Kadewere. Otros, como los defensas José Copete y Brain Cufré «llegarán bien a pesar de que acabaron con calambres ante el Sevilla», precisó. Preguntado por cómo está viendo la temporada que está realizando el japonés Take Kubo en la Real, al que tuvo a sus órdenes en el tramo final de la pasada temporada, respondió que «bien» porque «está jugando suelto arriba y él necesita libertad y continuidad». «Es un jugador interesante y ojalá encuentre su sitio de una vez por todas tras pasar por el Barça, Madrid, Getafe, Villarreal y ahora la Real», valoró. Aguirre insistió en sus elogios al equipo de Imanol Iguacil: «La Real me encanta. Imanol es un técnico de la casa y conoce muy bien a los jugadores jóvenes. Él mismo se identifica como un forofo y el equipo y lo transmite. La Real está haciendo muy bien las cosas y se juntan tres o cuatro jugadores muy peloteros, muy buenos». Ante la pregunta de si le daba vértigo la visita a la Real Sociedad ante la amenaza de caer a puestos de descenso tras la siguiente visita al campo del Valencia, segunda salida consecutiva muy complicada, respondió que «no». «Me daría vértigo si fuese la jornada 36, como la temporada pasada y después del 2-6 ante el Granada aquí en Palma (el Mallorca evitó el descenso en el último partido). Eso sí fue vértigo. Estamos en la jornada décima, hay siete y ocho equipos por debajo de nosotros. Hay que esperar a las última fechas del campeonato, como dijo el gran sabio de Hortaleza (Luis Aragonés)», remarcó Javier Aguirre