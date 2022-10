Cufré asume el desafío

La lesión de Jaume Costa le ha abierto las puertas de la titularidad a Braian Cufré, que debutó en Primera ante el Barcelona y ahora asume el desafío de ocupar el lateral izquierdo en un tramo de la competición muy exigente con cuatro partidos en dos semanas. El defensa argentino se confiesa dispuesto a «aprovechar la oportunidad» empezando este lunes por la visita al Martínez Valero, donde cree que el Mallorca llega «preparado» para hacerse con los tres puntos. «El míster me da confianza, algo que para un jugador es muy importante. En ningún momento dudé de mí, de mis condiciones. Estoy preparado para la oportunidad que me están dando», valoró Cufré analizando el protagonismo que tendrá después de su cesión la pasada temporada. «Nunca dejé de entrenar y de creer en mí mismo. Cuando tengo que volver aquí, vuelvo siempre positivo. Hice una buena pretemporada y me siento muy bien», valora.

Aunque Jaume Costa ha sido indiscutible en el carril zurdo, el futbolista de Mar del Plata destaca la buena sintonía que le ha transmitido Javier Aguirre, al que elogia por su trato cercano. «La verdad es que el técnico muy bien. Es un entrenador que está muy en el día a día con el jugador y eso está muy bien. Te hace sentir mucho más cómodo», analiza sobre la figura del preparador mexicano, que tuvo clara su continuidad en la plantilla desde que observó sus evoluciones en la pretemporada. El desafío de Cufré vivirá su primer acto en el Martínez Valero, donde el Mallorca nunca ha ganado y donde los locales quieren invertir la dinámica negativa en la que se han instalado. A pesar de los pobres registros de la escuadra franjiverve, el argentino recela del colista de Primera División. «El Elche no tuvo un buen comienzo de temporada bueno, pero es fútbol. Somos once contra once y hay que jugar. El que mejor haga las cosas va a ganar y nosotros estamos preparados para ganarlo», apunta. Objetivos Su discurso está en la línea del vestuario bermellón, donde ha calado la idea de crecer como bloque para no pasar por los apuros del pasado ejercicio. «En lo individual me propongo seguir mejorando, seguir aprendiendo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Después en lo grupal creo que el objetivo es tratar de no sufrir, de hacer una buena temporada y mantener el equipo en Primera División», concluye.