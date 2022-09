La aparición de un solar anexo a los terrenos del Lluís Sitjar y las dudas de una porción notable de los copropietarios ha provocado un nuevo debate en el eterno conflicto que acompaña al destino del solar donde estaba ubicado el viejo estadio de Es Fortí en las últimas décadas. A falta de poco más de un mes (el 4 de noviembre concluye) para que expire el plazo otorgado por el Ajuntament de Palma para adquirir la mayoría de los títulos, Cort apenas dispone de un 35 % de los títulos (en concreto 230 de los 666) y todavía falta un 25 % para alcanzar un acuerdo que cada vez parece más lejano.

El Ajuntament de Palma ha hecho un llamamiento a los propietarios del terreno del Lluís Sitjar para que vendan sus títulos de propiedad y ha avisado que, si no consiguen el 60 por ciento de las acciones, destinarán los 11 millones de euros previstos a otros proyectos al mismo tiempo que descartaron que haya intención de subir la oferta y de expropiar el solar si no se llega a un acuerdo satisfactorio, según destacó la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol. Fue el propio Joan Aguiló, presidente de la Asociación de Copropietarios, el que se preguntó por qué «Cort no opta por la vía de la expropiación... porque tendrían que pagar más dinero».

Las pruebas. Sobre estas líneas aparecen los diferentes comunicados entre Cort y el Real Mallorca con la Asociación de Copropietarios con las ofertas tanto por los títulos como los dos pases de temporada para los próximos 15 años que ofrece el club balear.

Cabe recordar que el Consistorio hizo una oferta pública por los 666 títulos de propiedad del terreno, a razón de 16.935 euros por cada uno de ellos, y puso como condición obtener el 60 por ciento de las acciones para hacer efectiva la compra. Esta operación se realizará a través de un notario al que tienen que acudir los propietarios para anunciar su intención de vender. Este llamamiento de Cort tiene lugar un día después de que los propietarios se reunieran para debatir la propuesta. En el encuentro, durante una votación estimativa, la mayoría de ellos se mostró en contra de vender sus acciones ya que, consideran, el precio no se ajusta al mercado recordando que hace unos años el terreno fue valorado en 18 millones de euros, siete más que la tasación actual.

La regidora de Urbanisme, en este sentido, aseguró que la tasación antigua que manejan los propietarios «no era oficial» y que la que es valida es la actual de 11 millones, «que se ha hecho siguiendo criterios técnicos y jurídicos», por lo que apuntó que Cort no subirá la oferta e insinuó que si al acabar el plazo, a principios de noviembre, no aceptan vender, la oferta se retirará y se destinará el dinero a otras necesidades municipales. «Esta es una buena solución para los propietarios y para la ciudad. Estamos hablando de un solar en el que sólo se pueden hacer equipamientos deportivos y no se va a cambiar la calificación. Si los propietarios no venden no podrán sacarle rendimiento a sus acciones», comentó Truyol, que animó a que vendieran.