No pudo ser. El Real Madrid tuvo que remontar para acabar ganando (4-1) al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Ya lo dijo Javier Aguirre y tenía razón al asegurar que el equipo tenía mucho a ganar y poco a perder en ese duro campo. El equipo dio la cara en el primer tiempo, se adelantó en el marcador poco después de que se cumpliera la primera media hora y no dejó de buscar el contragolpe. El sueño de ganar era posible. Valverde aprovechaba la falta de contundencia del Mallorca para empatar el duelo antes del descanso. De esta manera, las opciones del equipo de conseguir un buen resultado se desvanecían a la espera del milagro en la reanudación.

En el segundo tiempo, el Madrid encerró al Mallorca, atacó sin descanso y provocó que el equipo de Aguirre defendiera cada vez más cerca de su propia portería. El miedo entró en juego y el Mallorca se convirtió en un equipo abocado a perder con estrépito. Antonio Sánchez dispuso de una clamorosa oportunidad para marcar y cambiar el signo del duelo, pero no acertó. Y el conjunto de Carlo Ancelotti acabó imponiendo su calidad con goles de Vinicius, Rodrigo y Rudiger.

No me gusta que el Real Mallorca esté en manos de Robert Sarver y que Andy Kohlberg sea el presidente. Además, me parece un insulto que no haya un solo isleño en el consejo de administración. Y no me despierta ninguna confianza el CEO Alfonso Díaz. En todo caso, no puedo dejar de felicitar a todo el staff, puesto que todo parece indicar que conseguirán que las instituciones ‘colaboren’ con la Sociedad Anónima Deportiva. Sabemos que no será en concepto de promoción turística, pero que habrá dinero institucional para el Real Mallorca. Y para el Atlético Balears, la otra Sociedad Anónima Deportiva de la Isla. Me parece tan vergonzoso como inexplicable.