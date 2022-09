Alfonso Díaz: «Ha sido un desastre y pido perdón»

El CEO del Real Mallorca, Alfonso Díaz, y el director de Fútbol del club, Pablo Ortells, han comparecido el mediodía de este martes ante los medios de comunicación para tratar la actualidad mallorquinista, centrada en los últimos días en las quejas de los aficionados por los partidos programados a las 14.00 horas y en el mal funcionamiento de las barras del estadio, que apenas pudieron atender a los aficionados por un problema de personal.

Díaz mantuvo este lunes una reunión con representantes de las peñas del Real Mallorca. «Les transmitimos nuestras disculpas por lo sucedido y alguna parte estuvo más conforme con nuestras explicaciones y otra no tanto, pero nos hemos comprometidos a que esto no vuelva a suceder». Esta temporada una nueva empresa se encarga de todo lo relacionado con la restauración en los días de partido. «El mismo sábado nos enteramos de que había una falta de personal de 40 personas y no tuvimos tiempo de reaccionar. Fue un desastre y pido perdón», reconoció Díaz, quien aseguró que en vez de las cuatro barras en la grada exterior del otro día habrá once.

Respecto a los polémicos horarios de los partidos, el CEO mallorquinista aseguró que «en varias ocasiones nos quejamos a La Liga de ello pero nuestras quejas no han tenido resultado. Podríamos haber actuado de otra forma, con comunicados, haciendo un circo mediático, pero ése no es nuestro estilo, aseguró. Tras la visita al Santiago Bernabéu este domingo a las 14.00 horas , el siguiente compromiso liguero tendrá el mismo horario. Será el sábado 17 de septiembre contra el Almería. «Aún no sabemos qué tiempo hará y habrá que esperar a que se acerque el día del partido. Si se vuelven a repetir las condiciones del otro día contra el Girona volveremos a solicitar el cambio del horario del partido».

Díaz reconoció que contra el club catalán «no se dieron las condiciones de seguridad por las altas temperaturas para todos los implicados en el evento: afición, jugadores y empleados. Yo estuve en el campo y el calor era difícil de aguantar». Desde el punto de vista deportivo, Ortells se mostró «contento con la plantilla confeccionada. Los jugadores tienen hambre y s una plantilla competitiva», aseguró, y volvió a firma la permanencia aunque sea en el último minuto «pero esperemos que no se sufra tanto».