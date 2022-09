Aguirre y el gol que le deja «cara de de gilipollas»

El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha calificado como «justo» el empate con el Girona, aunque también ha reconocido que cualquier entrenador se queda «con cara de gilipollas» después de haber recibido el 1-1 apenas unos minutos después de adelantarse en el marcador. El preparador mexicano, que ha lamentado el horario del choque y ha apreciado que su equipo tiene los puntos que merece tras cuatro jornadas, ha resaltado la «gran actitud» demostrada por los bermellones y ha subrayado que el plan de su equipo responde a las necesidades y exigencias de sus aspiraciones de salvar la categoría sin los apuros del pasado ejercicio.

«A los entrenadores se nos queda cara de gilipollas cuando encajamos un gol tras adelantarnos. Ha sido un partido igualado en disparos, posesión, faltas, golpes arriba y abajo... un partido de cero a cero en el que nos encontramos con el gol de estrategia. Creíamos que los puntos se iban a quedar en casa y no puedes equivocarte en estos niveles. Sufrimos un desajuste defensivo y no estamos contentos, pero entendiendo que el 0-0 era lo que había», ha analizado.

Javier Aguirre ha señalado la «gran actitud» de sus hombres como el aspecto que más valora en su equipo. «Somos un equipo humilde que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Nos faltan cosas no pudimos contar con los refuerzos por la burocracia, pero tenemos nueve caras nuevas», ha apuntado al mismo tiempo que ha dicho sentirse «muy contento» con el equipo. «LaLiga no da tregua y estamos todos en la misma lucha y cada partido cuesta un mundo. Esperemos que no pase lo del año pasado que estuvimos hasta el último día con la agonía y pendientes del móvil de que podíamos ir a Segunda», ha reflexionado.

Cuestionado por la preocupación que puede generarle que el Mallorca haya sido castigado con tres penaltis, el entrenador mallorquinista también ha puesto el foco en las condiciones meteorológicas que han marcado el duelo. «Me preocupan los tres penaltis y el horario, el árbitro estaba fundido. No se puede decir que sea un horario criminal porque la palabra no se ajusta, pero es una hora que va en detrimento del espectáculo. Las métricas son pobres de los jugadores y del árbitro. Había 32 grados, una sensación térmica de 34 o 35 y una humedad del 68%... LaLiga tendría que ser más juiciosa. Entiendo el dinero de Asia y que los equipos que juegan en Europa necesiten más descanso, pero creo que se pasaron con este partido a las 14:00», ha argumentado.

Aguirre ha dado por buenas las prestaciones de los suyos con el balón. «Llegamos diez veces a puerta, cuatro tiros a gol... Es el Mallorca, no ganamos los partidos 6-0», ha indicado. Sobre la intensidad de sus jugadores en cada disputa ha insistido en la misma idea. «Es el Mallorca. Somos un equipo humilde y desde la humildad tenemos que jugar. La temporada pasada el equipo encajó más de 60 goles la temporada ¿qué prefieres? Un equipo peleón. Ajo y agua», ha dicho.

En cuanto al balance de puntos tras las cuatro primeras jornadas, Aguirre también lo observó como justo. «En Bilbao no merecíamos empatar y con el Betis no merecimos perder. Tenemos lo que merecemos, estuvimos cerca pero hay justicia al final de la historia. Tenemos lo que realmente merecemos», ha sentenciado Aguirre.