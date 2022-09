La vitoria en Son Moix sigue resistiéndose. El Mallorca empató a uno ante el Girona en un encuentro que se resolvió en los minutos finales. Raíllo a los 86 anotó el uno a cero a la salida de un corner y Samu Saiz, que había entrado en el segundo tiempo, anotó de penalti y estableció la igualada. El partido transitó por esa montaña rusa de idas y venidas marcado por el calor y la humedad. Tras el descanso los equipos se atrevieron más y buscaron el área rival para atrapar los tres puntos. Al final el Mallorca no pudo sostener el marcador y el Girona fue capaz de rectificar a tiempo.

La primera parte fue larga, intermitente y jugada a impulsos por los dos equipos. Ambos plantaron un esquema que invitaba a esperar el fallo del rival, robar y salir a la contra. Quien mejor interpretaba esos tres pasos se acercaba al área, pero cuando esto no sucedía el encuentro se perdía entre faltas, interrupciones, tarjetas y caídas. El calor no ayudaba y había que ser listo para no desfondarse a las primeras de cambio. El primer tramo del encuentro fue para los de Míchel, algo más entonados a la hora de provocar el fallo del rival. Lo intentaban apretando arriba con Castellanos, Riquelme y Rinier presionando la salida del balón. Ante esto había que imprimir velocidad al juego, pero no es esta precisamente una de las virtudes del Mallorca.

A los diez minutos Riquleme dio el primer susto en un lanzamiento desde la frontal del área que salió cerca del palo izquierdo defendido por Rajkovic. Había que tratar de cambiar algo la dinámica y escapar de esa sensación de atasco que exhibía el equipo rojillo. Echa en falta el equipo bermellón a Salva Sevilla. Galarreta estaba en el banquillo y ante la ausencia indefinida del primero y la puesta a punto del segundo, el Mallorca nota la ausencia de alguien que pare y frene cuando hay que hacerlo y acelere cuando también es necesario hacerlo. Se animó Jaume Costa poco antes de la media hora en un centro medido que remató Muriqi, siempre bien marcado y que cabeceó algo forzado. El balón salió fuera. Al menos pisó el área el once bermellón. La réplica la puso otra vez Riquelme de otro disparo lejano. De nuevo la trayectoria del balón tomó camino de la linea de fondo. Lo mejor era llegar a la pausa de hidratación y tratar de refrescar cuerpo y mente. Se había jugado a trompicones, muy poco, y eso influyó en la continuidad y fluidez de las acciones.

Los últimos quince minutos fueron para los bermellones. De nuevo Costa intentó sorprender en uno de esos tiros que transita entre el céntro y el disparo a puerta. Juan Carlos rectificó y envió a corner. Muriqi remató solo y el balón tocó en un defensor por lo que fue de nuevo saque de esquina. De nuevo peligro y penalti abortado. Juan Carlos sale de puño y con la inercia golpea a Copete. Díaz de Mera que no ha sido portero ni jugador pitó penalti. El VAR le rectificó. No lo era. Fue la última etapa de una primera parte poco brillante.



En el segundo tiempo el partido empezó con algo más de ritmo, al menos en sus primeros instantes. Avisó primero el Girona en lo que fue la ocasión más clara en un disparo de Riquelme dentro del área aprovechando la isla en la que le había dejado la defensa mallorquinista. Su disparo, con todo a favor, salió por encima del larguero. La réplica la puso el Mallorca en un disparo cruzado de Kang In que detuvo sin excesivos problemas Juan Carlos.

Estaba el partido en un momento de esos donde el riesgo era controlado porque los dos equipos sobre todo no querían encajar. A los 73 minutos Kang In pasó un balón al corazón del área para encontrar a Grenier, que había sustituido a Antonio Sanchez. El francés demostró que una de sus virtudes no es el remate sorpresa. Quiso controlar y no lo hizo y a partir de ahí la gran oportunidad se perdió. A los 79 minutos Arnau tuvo también el gol tras recibir un pase de Samu Saiz. En el vértice del área pequeña cruzó demasiado y la pelota salió lamiendo el poste. El partido entraba en ese fase de cara o cruz peligrosa donde todo era posible.

Aguirre modificó el dibujo y dio entrada a Abdón por Dani a los 72 minutos. El técnico quería provocar que el equipo diera un paso adelante en un momento clave del encuentro cuando gana más el corazón que la cabeza y en este escenario siempre es mejor tener al delantero de Artà en el campo que en el banquillo. Y cuando el partido entra en esa fase de rayos y truenos pasan cosas. Y pasaron. A los 86 minutos un lanzamiento perfecto de corner de Kang In fue controlado de forma espectacular por Antonio Raíllo con el pecho, se zafó de la defensa y bajó el balón para golpear con la zurda a gol. Era el uno a cero y faltaban cuatro minutos para llegar al noventa. Pero el último captítulo no estaba escrito. Faltaba el penalti de casi cada partido. Samu Saiz metió al corazón del área para que corriera Manu. Copete le entró desde detrás. Falta y penalti. El gol lo anotó el propio Samu Saiz a los 91 minutos. Empate a uno. A los 94 minutos de nuevo el Mallorca la tuvo en un lanzamiento de corner. Otra vez el Mallorca ganó la posición y Abdón remató fuera por muy poco. Así son los finales de esta Liga donde la emoción puede con la pizarra y donde los miedos y complejos se evaporan. Fútbol total. No hubo tiempo para más. La victoria sigue resistiéndose en Son Moix.

Ficha técnica:

1.- Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa; Dani Rodrígue, Battaglia, Antonio Sánchez; Kan-In Lee y Muriqi.

Cambios: Grenier por Antonio Sánchez (min.58); Abdón por Dani Rodríguez (min.72); Galarreta por Battaglia (min.92).

1.- Girona: Juan Carlos; Arnau, Miguel Gutiérrez, Juanpe, Santi Bueno; Oriol Romeu, David López, Aleix García; Castellanos, Riquelme y Reinier.

Cambios: Toni Villa por Renier (min.64): Samu por Riquelme (min.78); Manu por Taty (min.78); Javi Hernández por David López (min.93); Bernardo Espinosa por Miguel Gutiérrez (min.93)

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Amarillas para Muriqi, Antonio Sánchez, Battaglia, Copete, Castellanos y Romeu.

Goles:1-0, Raíllo, min.86; 1-1, Samu Saiz de penalti, min.91

Incidencias: Cuarta jornada en Son Moix. 13.390 espectadores asistieron al encuentro.