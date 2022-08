EN DIRECTO | Rayo Vallecano-Real Mallorca

El Real Mallorca visita este sábado al Rayo en busca de su primera victoria de la temporada. Tras iniciar el curso con un empate en San Mamés y caer la pasada jornada en Son Moix ante el Betis, los hombres de Javier Aguirre visitan Vallecas dispuestos a estrenar su casillero de triunfos ante un rival que ha arrancado con buen pie al sumar cuatro de los seis puntos en liza. Pendientes de completar su plantilla en el tramo final del mercado de verano, los bermellones aspiran a ofrecer su mejor versión y cargarse de confianza.

El Mallorca y el Rayo cruzan sus trayectorias opuestas en los primeros compases de la temporada 2022-23. Javier Aguirre, que no puede contar con Baba y dará continuidad al bloque en el que ha venido confiando en los primeros episodios del campeonato, ha incluido a Galarreta como principal novedad de la convocatoria, aunque el centrocampista no será de la partida y esperará en un banquillo que cuenta con varios jugadores del filial. Andoni Iraola, por su parte, espera celebrar ante su afición la primera victoria en casa. Para ello no podrá contar en su once con el central francés Florian Lejeune, expulsado contra el Espanyol. Su lugar en el once es probable que lo ocupe el montenegrino Esteban Saveljich.